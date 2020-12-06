Правительство РФ: на Кубани ждать врача после вызова приходится больше суток

Вице-премьер России Татьяна Голикова 4 декабря рассказала о ситуации с коронавирусом в разных регионах России, в том числе в Краснодарском крае

Голикова высказалась в ходе брифинга в Правительстве РФ. Она сообщила, что в четырех регионах России приходится долго ждать врача:

«В ряде регионов, к сожалению, по-прежнему встречаются случаи ожидания врача более суток. Это Костромская область, Краснодарский и Пермский края, Республика Хакасия. Я хочу воспользоваться сегодняшним брифингом и еще раз обратить внимание всех регионов, не только тех, которые я назвала, на необходимость организации этой работы», — цитирует ее ТАСС.

Портал Юга.ру еще 7 октября направил запрос в минздрав Кубани с вопросами о времени ожидания врача при подозрении на коронавирус. Ведомство до сих пор не прислало ответ, хотя, по законодательству, это следовало сделать в течение семи рабочих дней.

Голикова отметила также, что Правительство и Общероссийский народный фронт мониторят ситуацию с обеспечением лекарствами от коронавируса и проверяют возможность дозвониться в скорую помощь и поликлинические колл-центры.