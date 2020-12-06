Правительство РФ: на Кубани ждать врача после вызова приходится больше суток
Вице-премьер России Татьяна Голикова 4 декабря рассказала о ситуации с коронавирусом в разных регионах России, в том числе в Краснодарском крае
Голикова высказалась в ходе брифинга в Правительстве РФ. Она сообщила, что в четырех регионах России приходится долго ждать врача:
«В ряде регионов, к сожалению, по-прежнему встречаются случаи ожидания врача более суток. Это Костромская область, Краснодарский и Пермский края, Республика Хакасия. Я хочу воспользоваться сегодняшним брифингом и еще раз обратить внимание всех регионов, не только тех, которые я назвала, на необходимость организации этой работы», — цитирует ее ТАСС.
Портал Юга.ру еще 7 октября направил запрос в минздрав Кубани с вопросами о времени ожидания врача при подозрении на коронавирус. Ведомство до сих пор не прислало ответ, хотя, по законодательству, это следовало сделать в течение семи рабочих дней.
Голикова отметила также, что Правительство и Общероссийский народный фронт мониторят ситуацию с обеспечением лекарствами от коронавируса и проверяют возможность дозвониться в скорую помощь и поликлинические колл-центры.
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На брифинге Голикова прокомментировала также различия в статистике Росстата и оперштаба. Она заявила, что и те, и другие данные являются достоверными, а разница обусловлена разными методами подсчета. В статистику Росстата попадают те случаи, в которых коронавирус определили после вскрытия как основную или сопутствующую причину смерти. А в сводку оперштаба включают тех, у кого диагностировали ковид через ПЦР-тест.
Поледние данные Росстата по смертям от коронавируса отличаются от статистики оперштаба почти в три раза. Так, к 1 октября оперштаб указывал о смерти 20,7 тыс. человек с коронавирусом. По данным Росстата, в стране умерли от коронавируса 55,6 тыс. человек.
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