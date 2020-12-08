В Адыгее собираются выделить дополнительный транспорт для доставки пациентов на томографию

Адыгея

Распечатать

В конце 2020 года в Адыгее планируют разгрузить работу скорой помощи за счет выделения дополнительного транспорта для доставки больных, у которых подозревают коронавирус

Как сообщали Юга.ру, в республике из-за коронавируса нагрузка на сотрудников скорой в декабре увеличилась почти в два раза. До пандемии в сутки было около 500–600 вызовов, сейчас их 800–900. Из-за этого скорая доставляет пациентов на КТ в течение суток, рассказывал Юга.ру представитель Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи.

Чтобы снизить нагрузку на сотрудников скорой помощи, глава Адыгеи распорядился 7 декабря выделить резервный транспорт, который займется доставкой больных на КТ. Также прорабатываются вопросы совершенствования логистики по доставке лекарств амбулаторным больным.

Читайте также:

«Каждый день приходится преодолевать проблемы, делать все возможное, чтобы остановить распространение инфекции, потому что каждый человек у нас на особом счету. Необходим всеобщий контроль над ситуацией. От слаженной работы зависит качественное оказание помощи и эффективное медицинское обслуживание. Сотрудники здравоохранения работают в жестких условиях, и мы должны уменьшить нагрузку, которая сейчас на них лежит, соблюдая масочный режим», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.

Сейчас в среднем на одном томографе проводят 54 исследования в сутки. Самая большая нагрузка на аппарат в Майкопской городской клинической больнице — там проводят 114 исследований в день, сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

По его словам, в ближайшее время при федеральной финансовой поддержке собираются дополнительно приобрести два компьютерных томографа. Их хотят установить в майкопской поликлинике на улице Чкалова и в Кошехабльской районной больнице.

Здравоохранение Коронавирус Мурат Кумпилов

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи из-за загоревшихся вещей из пятиэтажки эвакуировали 30 человек
На Кубани число больных коронавирусом увеличилось на 175 человек за сутки
В России подорожали продукты для оливье
Краснодарка из стрима Reeflay умерла от кровоизлияния в мозг — Mash
В Сочи готовят программу реабилитации дельфинов после жизни в дельфинарии
Уголовное дело бывшего вице-мэра Сочи Ивана Бомбергера вернули на дополнительное расследование

Лента новостей

Большие гонки

6 самых популярных автомобилей из кино

Партнерский

Да пребудут с вами горы!

Тест к 10-летию курорта «Роза Хутор»

Партнерский

Льготы, скидки, субсидии

Эти и другие преимущества для приобретения автопарка в лизинг

Реклама на портале