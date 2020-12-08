В Адыгее собираются выделить дополнительный транспорт для доставки пациентов на томографию

В конце 2020 года в Адыгее планируют разгрузить работу скорой помощи за счет выделения дополнительного транспорта для доставки больных, у которых подозревают коронавирус

Как сообщали Юга.ру, в республике из-за коронавируса нагрузка на сотрудников скорой в декабре увеличилась почти в два раза. До пандемии в сутки было около 500–600 вызовов, сейчас их 800–900. Из-за этого скорая доставляет пациентов на КТ в течение суток, рассказывал Юга.ру представитель Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи. Чтобы снизить нагрузку на сотрудников скорой помощи, глава Адыгеи распорядился 7 декабря выделить резервный транспорт, который займется доставкой больных на КТ. Также прорабатываются вопросы совершенствования логистики по доставке лекарств амбулаторным больным.

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