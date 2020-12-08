В Адыгее собираются выделить дополнительный транспорт для доставки пациентов на томографию
В конце 2020 года в Адыгее планируют разгрузить работу скорой помощи за счет выделения дополнительного транспорта для доставки больных, у которых подозревают коронавирус
Как сообщали Юга.ру, в республике из-за коронавируса нагрузка на сотрудников скорой в декабре увеличилась почти в два раза. До пандемии в сутки было около 500–600 вызовов, сейчас их 800–900. Из-за этого скорая доставляет пациентов на КТ в течение суток, рассказывал Юга.ру представитель Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи.
Чтобы снизить нагрузку на сотрудников скорой помощи, глава Адыгеи распорядился 7 декабря выделить резервный транспорт, который займется доставкой больных на КТ. Также прорабатываются вопросы совершенствования логистики по доставке лекарств амбулаторным больным.
«Каждый день приходится преодолевать проблемы, делать все возможное, чтобы остановить распространение инфекции, потому что каждый человек у нас на особом счету. Необходим всеобщий контроль над ситуацией. От слаженной работы зависит качественное оказание помощи и эффективное медицинское обслуживание. Сотрудники здравоохранения работают в жестких условиях, и мы должны уменьшить нагрузку, которая сейчас на них лежит, соблюдая масочный режим», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.
Сейчас в среднем на одном томографе проводят 54 исследования в сутки. Самая большая нагрузка на аппарат в Майкопской городской клинической больнице — там проводят 114 исследований в день, сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
По его словам, в ближайшее время при федеральной финансовой поддержке собираются дополнительно приобрести два компьютерных томографа. Их хотят установить в майкопской поликлинике на улице Чкалова и в Кошехабльской районной больнице.
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