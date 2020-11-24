В Адыгее чиновники собираются отдать служебные машины для работы медиков

Теперь машины будут предоставлять по заявкам министерства здравоохранения и медицинских организаций. Их смогут использовать для вызовов, поездок медиков на работу, для доставки лекарств пациентам с коронавирусом. Кроме того, врачи смогут ездить на служебных машинах к пациентам с ограниченными возможностями здоровья и с хроническими заболеваниями. Сейчас автопарк для работы медицинских бригад увеличили до 100 машин.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал распоряжение задействовать автотранспорт органов власти республики и муниципалитетов для нужд здравоохранения. Это связано с возросшей нагрузкой на медперсонал из-за увеличения числа случаев COVID-19 и ОРВИ.

Также для помощи медикам подключили волонтеров. По инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта в республике проходит акция «Довези врача». Несколько десятков добровольцев с личными машинами по заявкам администраций поликлиник помогают медикам, привозят их к пациентам, доставляют лекарства.

В пресс-службе администрации добавили, что Кумпилов поручил максимально стимулировать тех, кто принимает активное участие в борьбе с коронавирусом.

«За время пандемии в республике проведена большая работа по наращиванию резервов медучреждений. Но на переднем крае борьбы за здоровье, жизни людей остаются рядовые медики. Многие давно работают на пределе возможного. Сейчас, в период подъема случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ важно консолидировать усилия и сделать все от нас зависящее, чтобы снизить нагрузку на медперсонал», — подчеркнул глава Адыгеи.

Напомним, из-за сложной эпидобстановки 5 ноября в республике открыли временный центр по обслуживанию пациентов с симптомами ОРВИ. В минздраве сообщили, что ежедневно туда обращается около 100 человек.