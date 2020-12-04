Блогера Reeflay арестовали на два месяца по делу о смерти девушки
4 декабря Суд в Москве назначил арест блогеру Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка
Напомним, в ночь с 1 на 2 декабря блогер Станислав Решетников, известный как Reeflay, запустил вместе со своей подругой Валентиной Григорьевой стрим на YouTube. Mash утверждал, что девушка — уроженка Краснодара.
Утром 2 декабря молодые люди поссорились, после чего трансляция прекратилась. Когда прямой эфир возобновился, зрители увидели лежащую на полу девушку, она была без сознания. Блогер перенес ее на диван, а в стриме объяснил, что выгнал ее на улицу и не пускал обратно. Когда Решетников вышел за ней, девушка уже находилась без чувств.
Приехавшие медики зафиксировали смерть девушки, все это время продолжался прямой эфир. Позже вскрытие показало черепно-мозговую травму у девушки, которое появилось «из-за воздействий по лицу».
Блогера задержали, на него завели уголовное дело. Следователи отмечали так же, что зрители наблюдали ранее избиение девушки и иные противоправные действия.
Вечером 4 декабря стало известно, что Раменский городской суд заключил блогера под стражу на два месяца, пишет РИА «Новости».
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