МЧС предупредило о ветровом сгоне воды в Азовском море

8 декабря на побережье Азовского моря в Краснодарском крае прогнозируют сильный ветер

Ветровой сгон воды — это явление, при котором ветер дует с такой силой, что отодвигает водную границу вглубь моря. До конца суток 8 декабря это явление — в пределах опасных отметок — прогнозируют в Таганрогском заливе Азовского моря, на берегу которого находится Ейск.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что существует вероятность возникновения ЧС, нарушения в работе судоходства и портов, повреждения судов и их посадки на мель. Также не исключены затруднения в работе водозаборных сооружений.

Накануне в паблике «Приморско-Ахтарск» в инстаграме показали, как выглядит сгон воды:

«Ледяной ветер выгнал воду из залива настолько стремительно, что даже находившиеся в песке бычки, не успев вовремя уплыть, замерзли».