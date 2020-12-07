На Кубани в начале недели будет мороз и ветер до 31 м/с

В Краснодаре 7 декабря переменная облачность и без осадков. Ветер северный и восточный 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха днем составит 1-3 °С. В целом по краю в понедельник порывы ветра до 20 м/с, днем на юге края воздух прогреется до 5 °С, в северной половине — до 0…-5 °С. На Черноморском побережье будет также ветрено, а в Новороссийске порывы будут достигать 26-31 м/с. Днем температура составит 3-8 °С, на юге — до 11 °С.

8 и 9 декабря в регионе переменная облачность, а в среду местами ожидаются слабые снег и дождь. Ветер с порывами до 12-17 м/с, ночью 8 декабря столбики термометров покажут -3…-8 °С, днем — до -3…2 °С. В среду днем потеплеет до -1…4 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность во вторник без осадков, в среду возможны дожди. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы до 12-17 м/с, в Новороссийске — 18-23 м/с. Температура воздуха ночью во вторник составит -1…4 °С, в среду — 1-6 °С. Днем 8 декабря воздух прогреется до 6-11 °С, 9 декабря — до 8-13 °С.