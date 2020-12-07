В Краснодаре от переохлаждения умерли двое мужчин
В начале декабря на улицах Краснодара нашли двух бездомных мужчин без сознания
На улице Калинина утром 5 декабря нашли пожилого мужчину без определенного места жительства. Он лежал без сознания. Прохожие вызвали скорую, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Краснодара (БСМП). Специалисты диагностировали переохлаждение. Спасти мужчину не удалось, спустя сутки он скончался, не приходя в сознание. Устанавливается личность умершего, на вид ему 60 лет.
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Вечером 6 декабря в Авиагородке местные жители тоже заметили бездомного мужчину, лежащего без сознания. Медики доставили его в БСМП. Мужчине поставили диагноз — переохлаждение, спустя несколько часов он умер. На вид ему было 60-65 лет.
Проводится проверка, назначены судебно-медицинское экспертизы, отметил порталу Юга.ру следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Калашников 7 декабря.
Как писали Юга.ру, в выходные на Кубани похоладало. Ночная температура опустилась до -7 °С, усилился ветер.
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