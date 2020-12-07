В Краснодаре от переохлаждения умерли двое мужчин

Краснодарский край

Распечатать

В начале декабря на улицах Краснодара нашли двух бездомных мужчин без сознания

На улице Калинина утром 5 декабря нашли пожилого мужчину без определенного места жительства. Он лежал без сознания. Прохожие вызвали скорую, его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Краснодара (БСМП). Специалисты диагностировали переохлаждение. Спасти мужчину не удалось, спустя сутки он скончался, не приходя в сознание. Устанавливается личность умершего, на вид ему 60 лет.

Читайте также:

Вечером 6 декабря в Авиагородке местные жители тоже заметили бездомного мужчину, лежащего без сознания. Медики доставили его в БСМП. Мужчине поставили диагноз — переохлаждение, спустя несколько часов он умер. На вид ему было 60-65 лет.

Проводится проверка, назначены судебно-медицинское экспертизы, отметил порталу Юга.ру следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Калашников 7 декабря.

Как писали Юга.ру, в выходные на Кубани похоладало. Ночная температура опустилась до -7 °С, усилился ветер.

Краснодар Погода Следственный комитет смерть

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре на перекрестке улиц 40-летия Победы и Посадского не будут работать светофоры
Глава Минздрава РФ: В России около 80% пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно
В Краснодаре от переохлаждения умерли двое мужчин
«Этакий автомобиль-убийца». Судья Захарчевский исчез из уголовного дела по факту смерти велосипедиста, которого он сбил
В Краснодаре появились светящиеся пешеходные переходы
«Мы выдерживаем нагрузку и своевременно прибываем по вызову». В Адыгее прокомментировали очередь из машин скорой возле больницы

Лента новостей

В поисках новогоднего настроения: куда пойти в Краснодаре в декабре

«Идти вперед намеченным курсом»

Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым

Как парк «Краснодар» украсили к Новому году

Фоторепортаж

Реклама на портале