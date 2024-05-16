Почти половина жителей России готовы отказаться от личного автомобиля — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото от senivpetro на ru.freepik.com
    © Фото от senivpetro на ru.freepik.com

49% жителей России готовы отказаться от личного транспорта

В качестве альтернативы они рассматривают общественный транспорт (49%), такси (29%), мотоциклы (27%) и велосипеды (25%). Главными причинами, которые могут заставить кубанцев пересесть на общественный транспорт, стали его развитие на необходимых маршрутах (25%), ухудшение ситуации с пробками (25%) и парковками (18%), исчезновение нужных автозапчастей с рынка (14%) или их подорожание (16%) и рост цен на топливо (24%).

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Затраты россиян на обслуживание своего автомобиля:

  • от 20 до 60 тыс. рублей — 29%;
  • не менее 60 тыс. рублей — 30%;
  • от 60 до 100 тыс. рублей — 16%;
  • от 100 до 150 тыс. рублей — 6%;
  • более 150 тыс. рублей — 10%.

82% респондентов ожидают увеличения расходов, при этом 43% считают, что рост будет существенным, говорится в совместном исследовании «Ренессанс Страхование» и «Автокод».

Большинство автовладельцев не устраивают цены на бензин. 41% опрошенных считает их «очень высокими», 16% — «запредельно высокими», 37% — «высокими, но терпимыми». Только у 6% респондентов стоимость автомобильного топлива не вызывает вопросов.

В опросе приняли участие свыше 1500 автовладельцев в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в апреле 2024 года.

Как писали Юга.ру, в мае власти Краснодара эвакуировали 247 машин за нарушения правил парковки. Большинство эвакуаций — с восьми улиц в центре.

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