Почти половина жителей России готовы отказаться от личного автомобиля — аналитики

В качестве альтернативы они рассматривают общественный транспорт (49%), такси (29%), мотоциклы (27%) и велосипеды (25%). Главными причинами, которые могут заставить кубанцев пересесть на общественный транспорт, стали его развитие на необходимых маршрутах (25%), ухудшение ситуации с пробками (25%) и парковками (18%), исчезновение нужных автозапчастей с рынка (14%) или их подорожание (16%) и рост цен на топливо (24%).

Затраты россиян на обслуживание своего автомобиля:

от 20 до 60 тыс. рублей — 29%;

не менее 60 тыс. рублей — 30%;

от 60 до 100 тыс. рублей — 16%;

от 100 до 150 тыс. рублей — 6%;

более 150 тыс. рублей — 10%.

82% респондентов ожидают увеличения расходов, при этом 43% считают, что рост будет существенным, говорится в совместном исследовании «Ренессанс Страхование» и «Автокод».

Большинство автовладельцев не устраивают цены на бензин. 41% опрошенных считает их «очень высокими», 16% — «запредельно высокими», 37% — «высокими, но терпимыми». Только у 6% респондентов стоимость автомобильного топлива не вызывает вопросов.

В опросе приняли участие свыше 1500 автовладельцев в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в апреле 2024 года.