Жители Краснодара нашли на улице тело избитого мужчины

Краснодарский край

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22 ноября в Краснодаре жители микрорайона КСК обнаружили мертвого мужчину

Тело мужчины заметили утром 22 ноября на улице 1-й Заречной. Местные жители вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего, которая наступила из-за нанесенных ему травм.

Информацию о происшествии передали в СК. Следователи выяснили, что в ночь на 22 ноября житель улицы 1-й Заречной выпивал со знакомыми у себя дома. Между ним и гостями произошел конфликт из-з того, что они не хотели уходить.

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Хозяин дома позвал на помощь 43-летнего сына, а тот не менее 10 раз ударил руками и ногами по голове и туловищу 35-летнего гостя. Затем мужчина вынес тело на улицу и оставил там.

На местного жителя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение телесных повреждений, повлекших его смерть). Его задержали и собираются заключить под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказали 26 ноября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарском краю.

Как писали Юга.ру, в мае в краевом центре нашли расчлененное тело мужчины, который пропал месяц назад на улице Стасова. Убийцу нашли, в октябре его дело передали в суд.

Драки Краснодар Следственный комитет смерть

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