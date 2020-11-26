Жители Краснодара нашли на улице тело избитого мужчины

Информацию о происшествии передали в СК. Следователи выяснили, что в ночь на 22 ноября житель улицы 1-й Заречной выпивал со знакомыми у себя дома. Между ним и гостями произошел конфликт из-з того, что они не хотели уходить.

Тело мужчины заметили утром 22 ноября на улице 1-й Заречной. Местные жители вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшего, которая наступила из-за нанесенных ему травм.

Хозяин дома позвал на помощь 43-летнего сына, а тот не менее 10 раз ударил руками и ногами по голове и туловищу 35-летнего гостя. Затем мужчина вынес тело на улицу и оставил там.

На местного жителя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение телесных повреждений, повлекших его смерть). Его задержали и собираются заключить под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, рассказали 26 ноября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарском краю.

Как писали Юга.ру, в мае в краевом центре нашли расчлененное тело мужчины, который пропал месяц назад на улице Стасова. Убийцу нашли, в октябре его дело передали в суд.