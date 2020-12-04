На Кубани в конце недели порывы ветра будут достигать 23 м/с

Кубанские синоптики рассказали о погоде в регионе с 4 по 6 декабря

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 4 декабря ожидается переменная облачность и без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, температура воздуха днем составит 7-9 °С. В целом по краю в пятницу также переменная облачность и без существенных осадков. Порывы ветра могут достигать 14 м/с, днем воздух прогреется до 3-8 °С, местами — до 13 °С.

На Черноморском побережье 4 декабря ветер восточный и северо-восточный 6-11 м/с, в Новороссийске — до 17 м/с. Температура днем составит 11-16 °С.

В регионе 5 и 6 декабря в целом без осадков, однако в южной половине края местами слабые дожди и мокрый снег. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, но усилится до 13-18 м/с. Ночью в субботу столбики термометров покажут 1…-4 °С, в воскресенье — 2…-7 °С. Днем 5 декабря воздух прогреется до 2-7 °С, местами в юго-восточных районах края — до 10 °С, а 6 декабря — до -1…4 °С днем.