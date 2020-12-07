Футболист «Краснодара» Шапи рассказал, как перенес коронавирус

Шапи заявил, что привык играть в таком графике и для него лучше играть в матчах, чем просто тренироваться. Кроме того, он рад, что его часто выпускают на поле и в основном составе. Также спортсмен рассказал, что после перенесенного COVID-19 у него были большие проблемы со здоровьем.

По словам нападающего «быков» Магомеда-Шапи Сулейманова, спортсменов не устраивает нынешнее положение в таблице РПЛ, они привыкли быть выше. Однако впереди еще вторая половина чемпионата и они хотят максимально работать, чтобы подняться выше. Восстановление игроков после травм также придаст «Краснодару» уверенности.

«Честно скажу, это была довольно серьезная история. Я две недели провел в больнице, потерял в весе. Эта болезнь — она разрушает весь ритм работы организма. Последствия ощущал очень долго. Только две-три недели назад я почувствовал прилив сил, вернулся в нормальное состояние. Теперь набираю боевую форму», — заявил Сулейманов в интервью пресс-службе ФК «Краснодар».

Он надеется, что первое участие в Лиге чемпионов не станет для клуба последним и в будущем он еще сыграет в турнире. По его словам, в этом сезоне «Краснодару» не хватило опыта и везения. Также команду подкосили травмы и болезни.

В целом Шапи назвал 2020 год тяжелым для всех и пожелал всем здоровья. Лично для него этот год запомнится голом в ворота «Севильи».