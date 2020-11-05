Гол игрока ФК «Краснодара» Шапи в ворота «Севильи» вошел в список лучших в туре ЛЧ

Гол футболиста Магомеда-Шапи Сулейманова на матче с испанской «Севильей» вошел в список претендентов на звание лучшего в 3-м туре Лиги чемпионов

Напомним, 4 ноября футбольный клуб «Краснодар» сыграл в гостях у испанской «Севильи» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. На 17-й минуте открыл счет футболист «черно-зеленых» Магомед-Шапи Сулейманов, забив прямым ударом со штрафного. Еще один гол забил через 4 минуты Маркус Берг. Однако на 42-й минуте матча полузащитник «Севильи» Иван Ракитич отыграл один мяч, а к середине второй половины игры испанцам удалось выйти вперед. В итоге «быки» уступили «Севилье» со счетом 2:3.

5 ноября RT со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что гол Магомеда-Шапи Сулейманова вошел в список претендентов на звание лучшего в 3-м туре ЛЧ. Также в список попали голы нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа в ворота донецкого «Шахтера», форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса мадридскому «Реалу» и полузащитника португальского «Порту» Луиша Диаса французскому «Марселю». Проголосовать за лучший гол можно на сайте УЕФА.