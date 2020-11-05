Гол игрока ФК «Краснодара» Шапи в ворота «Севильи» вошел в список лучших в туре ЛЧ
Гол футболиста Магомеда-Шапи Сулейманова на матче с испанской «Севильей» вошел в список претендентов на звание лучшего в 3-м туре Лиги чемпионов
Напомним, 4 ноября футбольный клуб «Краснодар» сыграл в гостях у испанской «Севильи» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. На 17-й минуте открыл счет футболист «черно-зеленых» Магомед-Шапи Сулейманов, забив прямым ударом со штрафного. Еще один гол забил через 4 минуты Маркус Берг.
Однако на 42-й минуте матча полузащитник «Севильи» Иван Ракитич отыграл один мяч, а к середине второй половины игры испанцам удалось выйти вперед. В итоге «быки» уступили «Севилье» со счетом 2:3.
5 ноября RT со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что гол Магомеда-Шапи Сулейманова вошел в список претендентов на звание лучшего в 3-м туре ЛЧ.
Также в список попали голы нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа в ворота донецкого «Шахтера», форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса мадридскому «Реалу» и полузащитника португальского «Порту» Луиша Диаса французскому «Марселю».
Проголосовать за лучший гол можно на сайте УЕФА.
Напомним, ответный матч «быков» с «Севильей» состоится 24 ноября в Краснодаре. Перед этим черно-зеленым предстоит сыграть с «Зенитом» и «Тамбовом» в рамках чемпионата России.
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