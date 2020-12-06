На Кубани скончались еще семь человек с коронавирусом

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 6 декабря скончались 643 пациента с коронавирусом

Напомним, за последние сутки в регионе зарегистрировали еще 172 человека с коронавирусом. Кроме того, стало известно о семи новых случаях смерти в ковид-госпиталях. Кубанский оперштаб рассказал подробнее об этих летальных исходах.

В Краевую клиническую больницу № 1 госпитализировали 64-летнего краснодарца с полисегментарной пневмонией. Анализ показал наличие коронавируса, пациента перевели на ИВЛ. Также у мужчины были гипертония и перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе.

Еще один житель Краснодара, 74-летний мужчина, умер в Краевом клиническом госпитале ветеранов войн. У него был положительный тест на ковид и двусторонняя пневмония. Помимо этого, у больного была астма, хроническая обструктивная болезнь и гипертония.

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Также в Специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара умер 89-летний житель Белореченска. Его доставили в учреждение в тяжелом состоянии и с коронавирусом. Пациента подключили к ИВЛ. Среди сопутствующих диагнозов: хроническая болезнь почек, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность.

В Лабинской ЦРБ находился 64-летний житель Новокубанского района с COVID-19. Мужчина неделю находился на ИВЛ. У него был сахарный диабет.

В Сочи заболел 74-летний мужчина. Его госпитализировали в инфекционную больницу № 2 с двусторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на коронавирус показал положительный результат, больного подключили к ИВЛ. У местного жителя также была гипертония.

Такая же болезнь была у 53-летней жительницы Кавказского района, которая в тяжелом состоянии поступила в Тихорецкую ЦРБ. Кроме того, ей поставили хроническую сердечную недостаточность и сахарный диабет. У женщины подтвердились двусторонняя полисегментарная пневмония и коронавирус. Врачам не удалось ее спасти.

В больнице № 3 Новороссийска умер 65-летний житель города. Его доставили в крайне тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. Тест показал положительный результат. У пациента была гипертония.

Коронавирус Краснодар Лабинский район Медицина Новороссийск Сочи

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