На Кубани скончались еще семь человек с коронавирусом

Напомним, за последние сутки в регионе зарегистрировали еще 172 человека с коронавирусом. Кроме того, стало известно о семи новых случаях смерти в ковид-госпиталях. Кубанский оперштаб рассказал подробнее об этих летальных исходах.

В Краевую клиническую больницу № 1 госпитализировали 64-летнего краснодарца с полисегментарной пневмонией. Анализ показал наличие коронавируса, пациента перевели на ИВЛ. Также у мужчины были гипертония и перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе.

Еще один житель Краснодара, 74-летний мужчина, умер в Краевом клиническом госпитале ветеранов войн. У него был положительный тест на ковид и двусторонняя пневмония. Помимо этого, у больного была астма, хроническая обструктивная болезнь и гипертония.