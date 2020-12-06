99 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в ковид-госпиталях Кубани

В Краснодарском крае к 6 декабря выявили коронавирус у 23 тыс. 105 человек

В России за сутки подтвердили ковид у 29 тыс. 39 человек. Выздоровели 21 тыс. 342 человека, стало известно о смерти 457 человек. За все время наблюдения инфекцию зарегистрировали у 2 млн 460 тыс. 770 человек. В 1 млн 937 тыс. 738 случаях больные выздоравливали, сообщает федеральный оперштаб. Еще 43 141 человек, по официальным данным, умер, пишет RT .

В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 172 человека с COVID-19 . Среди них 19 детей. Выздоровел 101 человек, зафиксировали 7 летальных исходов.

Краевой оперштаб опубликовал 6 декабря районы, в которых выявили новые случаи заражения:

в Краснодаре — 50;

в Горячем Ключе — 14;

в Тимашевском районе — 12;

по 10 в Туапсинском и Ейском районах;

8 — в Курганинском районе;

по 7 в Армавире и Темрюкском районе;

по 5 в Сочи, Анапе, Белореченском, Староминском районах;

4 в Кущевском районе;

по 3 — в Крыловском и Приморско-Ахтарском районах;

по 2 в Геленджике, Кавказском, Лабинском, Ленинградском, Мостовском, Славянском, Тбилисском, Отрадненском районах;

по 1 в Калининском, Красноармейском, Северском, Тихорецком, Успенском, Новокубанском, Гулькевичском, Павловском районах.

Всего в крае получили диагноз коронавирус 23 тыс. 105 человек, из них 1 тыс. 982 ребенка. Выздоровели 15 тыс. 695 кубанцев, 643 больных не удалось спасти.