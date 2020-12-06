99 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в ковид-госпиталях Кубани
В Краснодарском крае к 6 декабря выявили коронавирус у 23 тыс. 105 человек
В России за сутки подтвердили ковид у 29 тыс. 39 человек. Выздоровели 21 тыс. 342 человека, стало известно о смерти 457 человек. За все время наблюдения инфекцию зарегистрировали у 2 млн 460 тыс. 770 человек. В 1 млн 937 тыс. 738 случаях больные выздоравливали, сообщает федеральный оперштаб. Еще 43 141 человек, по официальным данным, умер, пишет RT.
В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 172 человека с COVID-19. Среди них 19 детей. Выздоровел 101 человек, зафиксировали 7 летальных исходов.
Краевой оперштаб опубликовал 6 декабря районы, в которых выявили новые случаи заражения:
- в Краснодаре — 50;
- в Горячем Ключе — 14;
- в Тимашевском районе — 12;
- по 10 в Туапсинском и Ейском районах;
- 8 — в Курганинском районе;
- по 7 в Армавире и Темрюкском районе;
- по 5 в Сочи, Анапе, Белореченском, Староминском районах;
- 4 в Кущевском районе;
- по 3 — в Крыловском и Приморско-Ахтарском районах;
- по 2 в Геленджике, Кавказском, Лабинском, Ленинградском, Мостовском, Славянском, Тбилисском, Отрадненском районах;
- по 1 в Калининском, Красноармейском, Северском, Тихорецком, Успенском, Новокубанском, Гулькевичском, Павловском районах.
Всего в крае получили диагноз коронавирус 23 тыс. 105 человек, из них 1 тыс. 982 ребенка. Выздоровели 15 тыс. 695 кубанцев, 643 больных не удалось спасти.
В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 99 человек, еще пятеро на ЭКМО, добавили в краевом минздраве.
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