Машина такси «Яндекс» перевернулась на Кубани. Водитель погиб
В Красноармейском районе 3 декабря произошло ДТП, в котором погиб мужчина
Авария случилась в 10:35 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную обочину, съехал в лесополосу и перевернулся.
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, утром 2 декабря в Краснодаре на улице Суворова столкнулись три автомобиля, в том числе машина такси.
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