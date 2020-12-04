Машина такси «Яндекс» перевернулась на Кубани. Водитель погиб

В Красноармейском районе 3 декабря произошло ДТП, в котором погиб мужчина

Авария случилась в 10:35 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречную обочину, съехал в лесополосу и перевернулся.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.