На Кубани полицейский выехал на встречку и устроил массовое ДТП с пятью погибшими

Утром 5 декабря в Каневском районе произошла автомобильная авария, есть жертвы

Сообщение о ДТП поступило дежурному МВД в 6:40. На 135-м километре трассы Краснодар — Ейск столкнулись три машины. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. От удара «десятка» перевернулась на крышу.

Читайте также: В Краснодаре полицейский насмерть сбил подростка на переходе и скрылся

Сразу после этого в одну из машин врезалась отечественная легковушка. Она получила незначительные повреждения, а водитель не пострадал, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В результате погибли пять человек, предварительно, все они совершеннолетние. По факту случившегося полиция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП. Также на месте работают следователи и криминалисты.