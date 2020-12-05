На Кубани полицейский выехал на встречку и устроил массовое ДТП с пятью погибшими

Краснодарский край

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Утром 5 декабря в Каневском районе произошла автомобильная авария, есть жертвы

Сообщение о ДТП поступило дежурному МВД в 6:40. На 135-м километре трассы Краснодар — Ейск столкнулись три машины. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21099 выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. От удара «десятка» перевернулась на крышу.

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Сразу после этого в одну из машин врезалась отечественная легковушка. Она получила незначительные повреждения, а водитель не пострадал, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате погибли пять человек, предварительно, все они совершеннолетние. По факту случившегося полиция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП. Также на месте работают следователи и криминалисты.

В СК Кубани уточнили, что одним из погибших оказался 22-летний сотрудник ОМВД по Щербиновскому району, который в момент аварии не был при исполнении. Он ехал на автомобиле ВАЗ-21099 из Краснодара в сторону Ейска и в районе хутора Ударного Каневского района врезался в ВАЗ-2110, в котором находились три пассажира.

Следственный комитет организовал доследственную проверку, в рамках которой будут назначены судебные медицинские и автотехнические экспертизы, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 3 декабря на Кубани после ДТП перевернулся школьный автобус с детьми. На водителя завели уголовное дело.

ДТП Каневской район Полиция Следственный комитет смерть

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