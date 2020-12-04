На Кубани завели уголовное дело на водителя школьного автобуса, который попал в ДТП и перевернулся

Краснодарский край

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Днем 3 декабря в Краснодарском крае в аварию попал автобус, перевозивший детей

«Газель» со школьниками попала в ДТП в Абинском районе. По предварительным данным, водитель на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Nissan, который ехал по главной. Обе машины съехали в кювет и перевернулись.

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В микроавтобусе находились четыре ребенка. Сообщалось, что все они пострадали. При этом трое не получили серьезных повреждений, еще одного 12-летнего пассажира отправили на обследование. Кроме того, получил травмы водитель иномарки.

4 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что в происшествии пострадали два человека, а четырех детей доставили в медучреждения. На 61-летнего водителя школьного автобуса завели уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Абинский район ДТП Полиция

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