Инспектор минприроды Кубани получил взятку за несогласованную скважину, которую выкопала местная жительница
В начале декабря следственный комитет рассказал об уголовном деле в отношении сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края
По данным следствия, у 45-летнего главного инспектора по Темрюкскому району управления экологического надзора регионального министерства природных ресурсов находилось заявление о том, что одна из местных жительниц добывает на своем участке глубинную воду для собственных нужд. Инспектор посетил ее в рамках проверки и сообщил, что намерен привлечь ее к ответственности за использование недр без разрешения.
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При этом сотрудник предложил передать ему взятку в 200 тыс. рублей. В таком случае, пообещал он, женщину не будут привлекать к ответственности. Опасаясь последствий, женщина осенью 2020 года передала ему половину суммы. При этом она обратилась в следственный комитет. 12 ноября мужчина встретился с ней и получил от нее еще 50 тыс. рублей. Дальнейшие действия пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
На инспектора завели уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Его заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК России по краю.
Это не первый случай возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника этого ведомства в 2020 году. В июне начальник отдела федерального государственного лесного надзора предложил директору Новороссийского лесничества дать ему взятку.
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