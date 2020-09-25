В Краснодаре за взятку задержали сотрудника министерства природных ресурсов края

Краснодарский край

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Следственный комитет Кубани возбудил уголовное дело против сотрудника министерства природных ресурсов края

По данным следствия, в первой половине 2020 года начальник отдела федерального государственного лесного надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края решил получить деньги от директора Новороссийского лесничества. В июне они встретились и чиновник сообщил мужчине, что за 500 тыс. рублей может помочь ему получить льготы и преимуществ по службе. Об этом директор лесничества сообщил в следственный комитет.

14 августа мужчины снова встретились и стали ездить на автомобиле по Краснодару. В машине чиновник получил деньги, после чего его задержали. Во время задержания сотрудник министерства пытался избавиться от взятки.

Против чиновника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Суд заключил его под стражу, расследование продолжается, сообщили 25 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, в феврале против сотрудника минприроды края и его сообщника возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

Взятка Краснодар Лесное хозяйство Министерство природных ресурсов и экологии РФ Следственный комитет

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