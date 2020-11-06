В Адыгее из-за роста больных создали временный центр для приема пациентов с симптомами ОРВИ
В Майкопе с 5 ноября начал работу временный центр по обслуживанию пациентов с острой респираторной вирусной инфекцией
Центр создали в связи со сложной эпидобстановкой в республике и большим ежесуточным приростом больных с признаками ОРВИ и коронавируса. Об этом порталу Юга.ру сообщили в минздраве Адыгеи. Больше всего больных — в Майкопе, поэтому там открыли временный центр. Он будет действовать на период эпидсезона, до нормализации обстановки.
«Сейчас пик заболеваемости ОРВИ и коронавируса. Зачастую ежедневно врачу регистрируется около 50 вызовов. Соответственно люди не могут дозвониться в кол-центры, дождаться бригаду врачей. Поэтому по рекомендации Министерства здравоохранения РФ для повышения доступности медпомощи и увеличения охвата граждан в период эпидемии коронавируса мы открыли временный центр», — рассказали порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи.
Центр будет работать в здании на улице Победы, 30. Туда необходимо обращаться жителям региона с симптомами ОРВИ и невысокой температурой. Пациентам необходимо прийти на прием самостоятельно, не ждать приезда эпидбригады. Всех обратившихся осмотрит врач-терапевт, который назначит лечение, и при наличии показаний пациенту сделают анализ ПЦР для диагностики на коронавирус.
График работы центра амбулаторной помощи: с 8:00 до 19:00 в будни, с 8:00 до 16:00 в выходные дни. Учреждение работает в две смены, с перерывом на санитарную обработку — с 13:00 до 14:00.
По данным на сайте стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Адыгее зарегистрировали 6 тыс. 169 случаев заражения коронавирусом, скончались 54 пациента.
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