В Адыгее из-за роста больных создали временный центр для приема пациентов с симптомами ОРВИ

Центр создали в связи со сложной эпидобстановкой в республике и большим ежесуточным приростом больных с признаками ОРВИ и коронавируса. Об этом порталу Юга.ру сообщили в минздраве Адыгеи. Больше всего больных — в Майкопе, поэтому там открыли временный центр. Он будет действовать на период эпидсезона, до нормализации обстановки.

«Сейчас пик заболеваемости ОРВИ и коронавируса. Зачастую ежедневно врачу регистрируется около 50 вызовов. Соответственно люди не могут дозвониться в кол-центры, дождаться бригаду врачей. Поэтому по рекомендации Министерства здравоохранения РФ для повышения доступности медпомощи и увеличения охвата граждан в период эпидемии коронавируса мы открыли временный центр», — рассказали порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи.