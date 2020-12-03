В Лабинске около заправки сгорела машина

Краснодарский край

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Ночью 3 декабря в Краснодарском крае произошел пожар

Возгорание началось на улице Победы примерно в 0:35. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит машина, пламя распространилось на площади 6 кв. метров. Очевидцы сообщили в инстаграм-паблике «ЧП Лабинск News», что происшествие случилось около заправки «Лукойл».

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Огонь локализовали в 00:39, а спустя еще четыре минуты полностью потушили. В ликвидации ЧП задействовали пять человек и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в середине ноября в Краснодаре посреди дороги загорелась машина.

Лабинский район Пожары

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