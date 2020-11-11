В Краснодаре посреди дороги сгорела машина

Краснодарский край

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Утром 11 ноября в Краснодаре загорелся автомобиль

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 6:38. Уточнялось, что на улице Российской загорелась машина.

Приехавшие на место спасатели выяснили, что горит иномарка Mazda на площади 5 кв. метров. В 6:53 пожар потушили. Фотографии с места опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара». На них видно, что автомобиль находился на проезжей части дороги.

На месте работали 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, ночью 14 мая в центре города после ДТП сгорела машина. А 17 августа в краевой столице загорелся Jaguar.

Краснодар Пожары

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