В Краснодаре нашли свалку с пробирками с кровью и использованными тестами на COVID-19. Возбуждено уголовное дело
В Краснодаре в декабре завели дело о порче земли свалкой медицинских отходов
Прокуратура Краснодара проверила исполнение законодательства об отходах производства и потребления. Сотрудники ведомства установили, что свалка на земельном участке в Прикубанском округе загрязнила почву.
Читайте также:
По материалам проверки полиция округа возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли). Городская прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования, сообщили 3 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как рассказал порталу Юга.ру источник, близко знакомый с ситуацией, на свалке обнаружили пробирки с кровью и использованные тесты на COVID-19.
Отметим, что за время пандемии в лабораториях Кубани провели 1 млн 742 тыс. 36 исследований на коронавирус. Из них 12 тыс. 185 — за последние сутки.
Ранее Юга.ру писали, что в июне в Горячем Ключе после жалоб местных жителей на вонь закрыли завод, где сжигали медицинские отходы.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Галицкий готов доверять своим людям»
Российские журналисты и комментаторы о смене главного тренера в ФК «Краснодар»
«Идти вперед намеченным курсом»
Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым