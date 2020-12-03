В Краснодаре нашли свалку с пробирками с кровью и использованными тестами на COVID-19. Возбуждено уголовное дело

В Краснодаре в декабре завели дело о порче земли свалкой медицинских отходов

Прокуратура Краснодара проверила исполнение законодательства об отходах производства и потребления. Сотрудники ведомства установили, что свалка на земельном участке в Прикубанском округе загрязнила почву.

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По материалам проверки полиция округа возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли). Городская прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования, сообщили 3 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Как рассказал порталу Юга.ру источник, близко знакомый с ситуацией, на свалке обнаружили пробирки с кровью и использованные тесты на COVID-19.

Отметим, что за время пандемии в лабораториях Кубани провели 1 млн 742 тыс. 36 исследований на коронавирус. Из них 12 тыс. 185 — за последние сутки.