В Краснодаре нашли свалку с пробирками с кровью и использованными тестами на COVID-19. Возбуждено уголовное дело

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в декабре завели дело о порче земли свалкой медицинских отходов

Прокуратура Краснодара проверила исполнение законодательства об отходах производства и потребления. Сотрудники ведомства установили, что свалка на земельном участке в Прикубанском округе загрязнила почву.

Читайте также:

По материалам проверки полиция округа возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (Порча земли). Городская прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования, сообщили 3 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как рассказал порталу Юга.ру источник, близко знакомый с ситуацией, на свалке обнаружили пробирки с кровью и использованные тесты на COVID-19.

Отметим, что за время пандемии в лабораториях Кубани провели 1 млн 742 тыс. 36 исследований на коронавирус. Из них 12 тыс. 185 — за последние сутки.

Ранее Юга.ру писали, что в июне в Горячем Ключе после жалоб местных жителей на вонь закрыли завод, где сжигали медицинские отходы.

Коронавирус Краснодар Мусор Прокуратура Экология

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани машину с 19-летнем парнем занесло на встречку, погиб его пассажир-ровесник
В Лабинске около заправки сгорела машина
На Кубани школьный автобус перевернулся в ДТП. Пострадали 4 ребенка
В Краснодаре нашли свалку с пробирками с кровью и использованными тестами на COVID-19. Возбуждено уголовное дело
В Сочи опять пройдут выборы мэра
СМИ сообщили о возможных побочных эффектах после вакцинации от COVID-19

Лента новостей

«Галицкий готов доверять своим людям»

Российские журналисты и комментаторы о смене главного тренера в ФК «Краснодар»

«Идти вперед намеченным курсом»

Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым

Верить в чудеса

«Пятёрочка» и «Синяя Птица» предлагают краснодарцам исполнить мечты особенных детей

Реклама на портале