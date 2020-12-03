В России впервые за время пандемии зарегистрировали больше 28 тысяч больных коронавирусом за сутки

В России за прошлые сутки 28 тыс. 145 человек получили положительный тест на COVID-19, из них 170 — жители Кубани

По данным федерального оперштаба, за прошлый день в России коронавирус подтвердился у 28 тыс. 145 человек, написал RT. Это очередной суточный рекорд по заболевшим в стране. Всего к 3 декабря в России официально зарегистировали 2 млн 375 тыс. 546 случаев COVID-19.

За время пандемии выздоровели 1 млн 859 тыс. 851 пациент (+29 тыс. 502), а умерли 41 тыс. 607 заболевших (+554) .

Лидерами по числу новых случаев за сутки стали Москва (+7 тыс. 750), Санкт-Петербург (+3 тыс. 692) и Московская область (+1 тыс. 193).