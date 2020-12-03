В России впервые за время пандемии зарегистрировали больше 28 тысяч больных коронавирусом за сутки
В России за прошлые сутки 28 тыс. 145 человек получили положительный тест на COVID-19, из них 170 — жители Кубани
По данным федерального оперштаба, за прошлый день в России коронавирус подтвердился у 28 тыс. 145 человек, написал RT. Это очередной суточный рекорд по заболевшим в стране. Всего к 3 декабря в России официально зарегистировали 2 млн 375 тыс. 546 случаев COVID-19.
За время пандемии выздоровели 1 млн 859 тыс. 851 пациент (+29 тыс. 502), а умерли 41 тыс. 607 заболевших (+554).
Лидерами по числу новых случаев за сутки стали Москва (+7 тыс. 750), Санкт-Петербург (+3 тыс. 692) и Московская область (+1 тыс. 193).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация сложилась так: Ростовская область — 337, Крым — 244, Ставропольский край — 232, Краснодарский край — 170, Чечня — 122, Дагестан — 117, Адыгея — 97, Кабардино-Балкария — 97, Карачаево-Черкесия — 92, Ингушетия — 85,
Северная Осетия — 79, Севастополь — 72.
В оперштабе Кубани уточнили, что 170 новых случаев COVID-19 выявили в 25 муниципалитетах. Среди заразившихся 94 женщины и 76 мужчин, в том числе 21 ребенок. Возраст пациентов — от 1 года до 92 лет.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 67;
- в Кавказском районе — 16;
- в Сочи — 12;
- в Павловском районе — 8;
- в Гулькевичском районе — 7;
- в Апшеронском и Северском районах — по 6;
- в Абинском и Тбилисском районах — по 5;
- в Туапсинском и Выселковском районах — по 4;
- в Ейском, Калининском, Каневском, Красноармейском и Усть-Лабинском районах — по 3;
- в Геленджике, Динском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Тихорецком и Крымском районах — по 2;
- в Армавире, Брюховецком и Щербиновском районах — по 1.
Всего с начала пандемии положительные тесты на COVID-19 получили 22 тыс. 589 кубанцев, включая 1 тыс. 944 детей. Показатель заболеваемости достиг 398,1 случаев на 100 тыс. населения края.
По данным минздрава, выздоровели 15 тыс. 407 пациентов. 51 тяжелый больной подключен к ИВЛ, а 4 — на ЭКМО. Врачи не смогли спасти 620 кубанцев, 6 из них скончались за минувшние сутки.
К медикам обратились 100 тыс. 911 жителей Кубани с подозрением на ковид. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 5 тыс. 366 человек, еще 7 тыс. 31 больной наблюдаются в поликлиниках. За все время в краевых лабораториях провели 1 млн 742 тыс. 36 исследований на COVID-19, в том числе 12 тыс. 185 — за последние сутки.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Галицкий готов доверять своим людям»
Российские журналисты и комментаторы о смене главного тренера в ФК «Краснодар»
Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре, снятый 4 года назад
Что Галицкий, Машталир и дизайн-код изменили с тех пор?