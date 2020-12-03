На Кубани ищут подростка с бородой, который исчез в сентябре
Следственный комитет разыскивает пропавшего без вести 17-летнего Ивана Доценко
Молодой человек в сентябре вышел из дома на улице Московской в Кропоткине и не вернулся. Отцу он сказал, что на несколько дней уедет в Армавир и вернется. Однако с тех пор его местонахождения неизвестно.
На вид Ивану Доценко 20-25 лет, рост 170 см, темно-русые прямые волосы, карие глаза и черная борода длиной около 3 см. В день исчезновения на подростке были синие джинсы, светло-серая футболка с воротником и серые кроссовки, сообщили 3 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следователи проводят проверку и устанавливают местонахождение пропавшего, а также обстоятельства произошедшего. Всех, кто что-либо знает о 17-летнем молодом человеке, просят сообщить по телефонам: 8 (86138) 6-12-85, 8 (86138) 6-12-88, 8 (961) 530-31-59 или 02.
Ранее Юга.ру писали, что в Адыгее в сентябре пропала без вести 17-летняя девочка. На ее поиски вышли около 300 человек, а СК объявил подростка в федеральный розыск. Спустя месяц девочку нашли в Краснодаре.
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