На Кубани ищут подростка с бородой, который исчез в сентябре

Следственный комитет разыскивает пропавшего без вести 17-летнего Ивана Доценко

Молодой человек в сентябре вышел из дома на улице Московской в Кропоткине и не вернулся. Отцу он сказал, что на несколько дней уедет в Армавир и вернется. Однако с тех пор его местонахождения неизвестно.

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На вид Ивану Доценко 20-25 лет, рост 170 см, темно-русые прямые волосы, карие глаза и черная борода длиной около 3 см. В день исчезновения на подростке были синие джинсы, светло-серая футболка с воротником и серые кроссовки, сообщили 3 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Следователи проводят проверку и устанавливают местонахождение пропавшего, а также обстоятельства произошедшего. Всех, кто что-либо знает о 17-летнем молодом человеке, просят сообщить по телефонам: 8 (86138) 6-12-85, 8 (86138) 6-12-88, 8 (961) 530-31-59 или 02.