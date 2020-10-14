Пропавшую в Адыгее 17-летнюю девочку объявили в федеральный розыск

Следком объявил в федеральный розыск 17-летнюю Анастасию Ковган, которая почти месяц назад исчезла в Тахтамукайском районе Адыгеи

Последний раз Анастасию Ковган видели утром 18 сентября, когда она вышла из дома на улице Шовгенова в ауле Новая Адыгея и не вернулась . Дома она оставила мобильный телефон и паспорт. По факту безвестного исчезновения девочки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Пропавшую ищут почти месяц, в поисках участвуют около 300 человек, включая полицейских, сотрудников МЧС, волонтеров и местных жителей.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Адыгее Юрий Адактилиди 14 октября сообщил, что поиски расширили до федеральных масштабов.

«Федеральный розыск позволит значительно расширить перечень проводимых мер и зону для поиска девочки. Ориентировки направлены во все близлежащие регионы», — сказал Адактилиди.

Приметы разыскиваемой: на вид 18-20 лет, среднее телосложение, рост — 165-170 см, темные волосы до плеч, голубые глаза. В день исчезновения на девочке было черное платье по колено и с короткими рукавами, черные капроновые колготки и черные замшевые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анастасии Ковган, просят сообщить по телефонам: 8 (918) 047-37-77 или 88-777-19-65-02.