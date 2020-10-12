На поиски пропавшей 17-летней девочки в Адыгее вышли 300 человек

Напомним, последний раз Анастасию Ковган видели 18 сентября в 8:00, когда она вышла из дома на улице Шовгенова в ауле Новая Адыгея и не вернулась. До сих пор о ней ничего не известно.

В Тахтамукайском отделе СУ СКР по Адыгее порталу Юга.ру 12 октября сообщили, что поиски девочки до сих пор продолжаются. 11 октября к ним присоединились местные жители.