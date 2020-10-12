На поиски пропавшей 17-летней девочки в Адыгее вышли 300 человек

Адыгея

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В Тахтамукайском районе продолжаются поиски пропавшей 17-летней Анастасии Ковган, которая исчезла 18 сентября

Напомним, последний раз Анастасию Ковган видели 18 сентября в 8:00, когда она вышла из дома на улице Шовгенова в ауле Новая Адыгея и не вернулась. До сих пор о ней ничего не известно.

В Тахтамукайском отделе СУ СКР по Адыгее порталу Юга.ру 12 октября сообщили, что поиски девочки до сих пор продолжаются. 11 октября к ним присоединились местные жители.

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По информации пресс-службы администрации Тахтамукайского района, девочку разыскивают около 300 человек: сотрудники полиции, сотрудники МЧС, работники администрации Тахтамукайского района, городских и сельских поселений, местные жители и волонтеры.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии Ковган, позвонить по телефонам: 8 (918) 047-37-77, 88-777-19-65-02.

Приметы разыскиваемой: на вид 18-20 лет, среднее телосложение, рост — 165-170 см, волосы темные до плеч, глаза голубые. В день исчезновения была одета в черное платье с коротким рукавом и длиной по колено, черные капроновые колготки и черные замшевые кроссовки.

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