В Краснодаре на улице Ставропольской нашли тело молодого человека

Краснодарский край

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Следственный комитет 2 декабря начал проверку после обнаружения тела мужчины в Краснодаре

В краснодарских соцсетях рано утром 2 декабря появилось сообщение о гибели молодого человека. Очевидец рассказал, что ночью увидел тело парня на асфальте возле жилого дома. Мужчина предположил, что погибший выпал из окна.

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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что происшествие случилось 1 декабря на улице Ставропольской. По факту гибели 22-летнего молодого человека организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 14 ноября на улице Старокубанской в Краснодаре первоклассник выпал из окна многоэтажки, спасти его не удалось.

Краснодар Следственный комитет смерть

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