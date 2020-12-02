В Краснодаре на улице Ставропольской нашли тело молодого человека

Напомним, 14 ноября на улице Старокубанской в Краснодаре первоклассник выпал из окна многоэтажки, спасти его не удалось.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что происшествие случилось 1 декабря на улице Ставропольской. По факту гибели 22-летнего молодого человека организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В краснодарских соцсетях рано утром 2 декабря появилось сообщение о гибели молодого человека. Очевидец рассказал, что ночью увидел тело парня на асфальте возле жилого дома. Мужчина предположил, что погибший выпал из окна.

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.