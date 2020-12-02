В Краснодаре на улице Ставропольской нашли тело молодого человека
Следственный комитет 2 декабря начал проверку после обнаружения тела мужчины в Краснодаре
В краснодарских соцсетях рано утром 2 декабря появилось сообщение о гибели молодого человека. Очевидец рассказал, что ночью увидел тело парня на асфальте возле жилого дома. Мужчина предположил, что погибший выпал из окна.
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В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что происшествие случилось 1 декабря на улице Ставропольской. По факту гибели 22-летнего молодого человека организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, 14 ноября на улице Старокубанской в Краснодаре первоклассник выпал из окна многоэтажки, спасти его не удалось.
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