В Сочи мужчина выпал из окна горбольницы
В Сочи из окна седьмого этажа городской больницы № 4 выпал мужчина
Видео и фото инцидента появились в соцсетях 19 ноября. На кадрах охранники больницы осматривают место происшествия. Судя по записи, мужчина упал за ограждение рядом со зданием.
Читайте также:
Источник портала Юга.ру подтвердил, что в прошедшие выходные с седьмого этажа городской больницы № 4 выпал мужчина. Проводятся необходимые следственные действия, собираются доказательства и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При этом о состоянии выпавшего ничего не известно.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре четырехлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Игорь Шулинский — о своем журнале «Птюч» и о Граале, который мы все потеряли