В Сочи мужчина выпал из окна горбольницы

Видео и фото инцидента появились в соцсетях 19 ноября. На кадрах охранники больницы осматривают место происшествия. Судя по записи, мужчина упал за ограждение рядом со зданием.

Источник портала Юга.ру подтвердил, что в прошедшие выходные с седьмого этажа городской больницы № 4 выпал мужчина. Проводятся необходимые следственные действия, собираются доказательства и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При этом о состоянии выпавшего ничего не известно.

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