В Сочи мужчина выпал из окна горбольницы

Краснодарский край

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В Сочи из окна седьмого этажа городской больницы № 4 выпал мужчина

Видео и фото инцидента появились в соцсетях 19 ноября. На кадрах охранники больницы осматривают место происшествия. Судя по записи, мужчина упал за ограждение рядом со зданием.

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Источник портала Юга.ру подтвердил, что в прошедшие выходные с седьмого этажа городской больницы № 4 выпал мужчина. Проводятся необходимые следственные действия, собираются доказательства и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При этом о состоянии выпавшего ничего не известно.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре четырехлетний ребенок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку.

Здравоохранение Следственный комитет смерть Сочи

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