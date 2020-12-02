В Крыму из-за засухи остановился приток воды в два водохранилища

В Севастополе 13 октября ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды. Тогда сообщалось , что если не пойдут дожди, воды в городе хватит на 81 день. Власти республики 23 ноября сообщили, что в Евпатории и Симферополе до конца года не будет горячей воды.

Напомним, с 24 августа часть населенных пунктов Крыма ввела график подачи воды из-за засухи. В гидрометцентре республики в начале сентября сообщили , что в регионе пересохли основные реки, которые питают водохранилища.

Выпавшие в начале ноября осадки по территории бассейнов рек распределялись неравномерно. Например, в бассейнах рек Биюк-Карасу, Су-Индол, Кача выпала нормальная норма осадков, а в бассейне реки Кучук-Карасу выпало лишь 12% от нормы. В бассейнах остальных рек недобор составил 36-62%, сообщили на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, мало осадков выпало в горной части Крыма: на Ай-Петри только 54% нормы, а на Ангарском Перевале — 41% нормы. По данным на 30 ноября, русло реки Кача возле села Суворово сухое уже 99 дней, верховья реки Альма выше Партизанского водохранилища — 120 дней, а верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища — 111 дней.

На реках Салгир, Малый Салгир и в среднем течении Качи средние за месяц расходы воды были в пределах 20-46% нормы, а на остальных реках — в пределах 1-17% нормы. Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным, а на Чернореченском и Партизанском водохранилищах он отсутствовал.

Общий суммарный запас воды к началу зимы составил 36,672 млн. куб. метров, что на 7,157 млн. куб. метров меньше, чем месяц назад и на 62,614 млн. куб. метров меньше, чем год назад.