В Севастополе воды хватит на 81 день, если не пойдут дожди

Крым

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В Севастополе 13 октября ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды

Напомним, с 24 августа часть населенных пунктов Крыма ввела график подачи воды из-за засухи. В гидрометцентре республики в начале сентября сообщили, что в регионе пересохли основные реки, которые питают водохранилища.

Власти Севастополя 13 октября сообщили о введении режима повышенной готовности из-за сокращения запасов питьевой воды. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ограничения по подаче воды в дома пока не ввели. Вице-губернатор Владимир Базаров добавил, что запасы Чернореченского водохранилища, снабжающего Севастополь, составляют 16,8 млн куб. метров воды.

По его словам, 7 млн куб. метров — неприкосновенный запас, ниже которого нельяза опускаться. С учетом того, что до конца года не ожидается серьезных осадков, воды хватит на 81 день.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что 8 октября кабинет министров РФ решил выделить более 5,8 млрд рублей из резервного фонда на мероприятия для улучшения ситуации с водоснабжением Крыма, среди них переброска воды с Кадыковского карьера (до 30 декабря) и Гасфорты (в октябре), строительство Бельбекского водозабора (до 1 марта 2021 года), сообщил телеканал «360».

Водоснабжение Крым Севастополь

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