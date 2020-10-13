В Севастополе воды хватит на 81 день, если не пойдут дожди

Напомним, с 24 августа часть населенных пунктов Крыма ввела график подачи воды из-за засухи. В гидрометцентре республики в начале сентября сообщили, что в регионе пересохли основные реки, которые питают водохранилища.

Власти Севастополя 13 октября сообщили о введении режима повышенной готовности из-за сокращения запасов питьевой воды. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ограничения по подаче воды в дома пока не ввели. Вице-губернатор Владимир Базаров добавил, что запасы Чернореченского водохранилища, снабжающего Севастополь, составляют 16,8 млн куб. метров воды.

По его словам, 7 млн куб. метров — неприкосновенный запас, ниже которого нельяза опускаться. С учетом того, что до конца года не ожидается серьезных осадков, воды хватит на 81 день.