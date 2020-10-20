Правительство РФ хочет выделить 8 млрд рублей, чтобы делать морскую воду пресной в Крыму

На документ обратила внимание «Медуза» 19 октября. В распоряжении описывается, как власти планируют обеспечить постоянным водоснабжением Крым и Севастополь. Так, на полуострове собираются использовать подземные воды, а также провести переброску воды из Кадыковского карьера, построить новые очистные сооружения и водозаборы.

Кроме того, согласно документу, в регионе в 2021-2022 годах возведут специальные сооружения, которые позволят делать морскую воду пресной . На это потратят 8,2 млрд рублей. При этом 7,8 млрд рублей из них возьмут из федерального бюджета и еще 410 млн рублей — из регионального. Ожидается, что установки смогут опреснять до 40 тыс. кубометров в сутки.

Отметим, что на полуострове наблюдаются проблемы с водоснабжением. В конце августа из-за засухи в 39 населенных пунктах Крыма начали подавать воду по графику. А в середине октября в Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. По данным властей, при отсутствии осадков ее хватит только на 81 день.