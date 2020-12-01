От коронавируса умерла медсестра инфекционного отделения Гулькевичской больницы
Портал Юга.ру 1 декабря узнал о смерти еще одного кубанского медика от COVID-19
Газета Гулькевичского района «В 24 часа» 1 декабря сообщила, что 25 ноября от коронавируса скончалась медсестра инфекционного отделения Гулькевичской ЦРБ Ольга Ивановна Федотова.
«Это был человек доброй души и щедрого сердца, всю свою жизнь она посвятила медицине и многих из нас лечила, возвращала к жизни, поддерживала своим неунывающим характером», — рассказали журналисты.
В сводке оперативного штаба Краснодарского края за 26 ноября сообщалось, что за сутки в регионе скончались семь пациентов с диагнозом COVID-19. В том числе говорилось о жительнице Гулькевичского района, которая в возрасте 63 лет умерла в Усть-Лабинской ЦРБ. У пациентки был коронавирус, двусторонняя пневмония и гипертония.
Портал Юга.ру позвонил в Гулькевичскую ЦРБ, чтобы удостовериться, что скончавшимся пациентом была медсестра больницы, однако там отказались от комментариев. После этого журналист связался с региональным минздравом, но там тоже не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
В редакции районной газеты порталу Юга.ру рассказали, что Ольга Ивановна Федотова проработала в больнице почти 50 лет. Ее очень любили местные жители и считали «медиком от Бога».
Напомним, 11 ноября власти Кубани опубликовали официальный список медицинских работников, умерших от COVID-19. Согласно документу, за все время пандемиии в регионе от коронавируса погибли 26 медиков.
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