На Кубани четвертый день подряд фиксируют по 7 смертей от коронавируса

Оперативный штаб Краснодарского края 26 ноября сообщил, что в регионе накануне умерли еще 7 пациентов с COVID-19

Напомним, за последние сутки на Кубани коронавирус подтвердился еще у 170 человек, в «красных зонах» скончались 7 пациентов. Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, летальные случаи произошли в медучреждениях Краснодара, Усть-Лабинского, Крымского и Тихорецкого районов.

В Специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара умерла 88-летняя жительница краевого центра . Она попала в госпиталь в тяжелом состоянии, была подключена к ИВЛ. Причина смерти пенсионерки — COVID-19 и двусторонняя пневмония. У женщины были сердечно-сосудистые заболевания и гипертония.

Также в Краснодаре в Краевой клинической больнице № 1 умер 58-летний житель Щербиновского района с аналогичным диагнозом. Сопутствующие патологии пациента: заболевание почек, анемия и артериальная гипертензия.

В инфекционной больнице № 2 Сочи за сутки скончались два пациента — 60-летний житель курорта и 79-летняя женщина . Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией тяжелой формы на фоне ковида. Также у пациента выявили заболевания почек, сахарный диабет и гипертонию. У второй умершей также были коронавирус и двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, пенсионерка страдала гипертонией и кардиосклерозом.

Жительница Гулькевичского района в возрасте 63 лет умерла в Усть-Лабинсколй ЦРБ. Ее диагнозы — коронавирус, двусторонняя пневмония, гипертония.

В Крымской ЦРБ медикам не удалось спасти 78-летнего жителя Новороссийска . У мужчины был подтвержденный коронавирус и пневмония, а также сопутствующие заболевания — кардиомиопатия и гипертония.

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Седьмой летальный случай произошел в Тихорецкой районной больнице. Там умерла 53-летняя жительница Павловского района с двусторонней пневмонией и ковидом. Женщина имела сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.

Всего за время пандемии на Кубани COVID-19 подтвердился у 21 тыс. 399 человек. К 26 ноября, по официальным данным, от коронавируса умерли 573 пациента.

Отметим, что краевой оперштаб сообщает о семи летальных случаях в сутки на протяжении последних четырех дней. До этого — с 19 по 22 ноября — в регионе от коронавируса умирали по шесть больных сутки. На неделе с 12 по 18 ноября число смертей также было стабильно — по пять летальных случаев за день.