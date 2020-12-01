В Сочи ищут вандалов, которые устроили погром на кладбище

В Сочи в конце ноября неизвестные разрушили надгробные памятники на Барановском кладбище

В паблике «ДТП и ЧП Сочи» накануне написали, что в ночь на 29 ноября вандалы разрушили надгробия с фамилиями разных национальностей, возраста и срока захоронения.

Информацию об инциденте порталу Юга.ру подтвердили сотрудники кладбища. Там уточнили, что всего было разрушено около десяти надгробных памятников.

Полиция начала проверку по факту случившегося.

«Заявление зарегистрировано. Сотрудники полиции проводят проверку», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи.

По словам представителя пресс-службы, в данный момент устанавливаются личности вандалов.

Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2017 года в Сочи на кладбище староверов вандал повредил 11 могил. Позже полиция задержала злоумышленника.