В Сочи ищут вандалов, которые устроили погром на кладбище

Краснодарский край

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В Сочи в конце ноября неизвестные разрушили надгробные памятники на Барановском кладбище

В паблике «ДТП и ЧП Сочи» накануне написали, что в ночь на 29 ноября вандалы разрушили надгробия с фамилиями разных национальностей, возраста и срока захоронения. 

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Информацию об инциденте порталу Юга.ру подтвердили сотрудники кладбища. Там уточнили, что всего было разрушено около десяти надгробных памятников.

Полиция начала проверку по факту случившегося.

«Заявление зарегистрировано. Сотрудники полиции проводят проверку», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи.

По словам представителя пресс-службы, в данный момент устанавливаются личности вандалов.

Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2017 года в Сочи на кладбище староверов вандал повредил 11 могил. Позже полиция задержала злоумышленника.

Вандализм кладбище Сочи

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