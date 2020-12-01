В Сочи ищут вандалов, которые устроили погром на кладбище
В Сочи в конце ноября неизвестные разрушили надгробные памятники на Барановском кладбище
В паблике «ДТП и ЧП Сочи» накануне написали, что в ночь на 29 ноября вандалы разрушили надгробия с фамилиями разных национальностей, возраста и срока захоронения.
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Информацию об инциденте порталу Юга.ру подтвердили сотрудники кладбища. Там уточнили, что всего было разрушено около десяти надгробных памятников.
Полиция начала проверку по факту случившегося.
«Заявление зарегистрировано. Сотрудники полиции проводят проверку», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи.
По словам представителя пресс-службы, в данный момент устанавливаются личности вандалов.
Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2017 года в Сочи на кладбище староверов вандал повредил 11 могил. Позже полиция задержала злоумышленника.
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