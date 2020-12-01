На Кубани в первые дни зимы потеплеет до 16 °С

В Краснодаре во вторник осадков не будет, в небе переменная облачность, а ветер усилится до 10 м/с. Днем воздух прогреется до 8-10 °С. В целом по краю местами потеплеет до 13 °С, а в северной половине региона порывы ветра могут достигать 17 м/с. На Черноморском побережье 1 декабря дождей также не ожидается, ветер до 14 м/с, а днем столбики термометров поднимутся до 11-16 °С.

2 и 3 декабря на Кубани будет облачно с прояснениями и также без осадков. В среду порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Ночью температура составит -3…+2 °С, днем — 3-8 °С, местами в центральных и южных районах края — до 13 °С. На Черноморском побережье в среду и четверг местами пройдет небольшой дождь с ветром до 14 м/с. Днем воздух прогреется до 9-14 °С, ночью похолодает до 3-8 °С, рассказали в краевом гидрометцентре.