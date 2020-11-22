В Краснодаре выпал первый снег. Портал Юга.ру собрал видео из разных районов города
В Краснодаре днем 22 ноября выпал первый снег в 2020 году
Как писали Юга.ру, синоптики обещали в выходные на Кубани снег, дождь и гололед. Днем в воскресенье в отдельных районах края прогнозировались сильные осадки, налипание мокрого снега, а также ветер 4-9 м/с.
В муниципалитетах Кубани 22 ноября около 12:00 начался снег. В Краснодаре он выпал в этом году впервые. Горожане наблюдали природное явление во всех точках города.
Сотрудникам редакции Юга.ру удалось заснять на видео первый снег в центральной части Краснодара, на улице Российской, Ставропольской, в микрорайонах Юбилейный, Пашковском и Дубинке, а также поселке Российском. Кроме того, крупные хлопья снега наблюдались в станице Убинской Северского района.
По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», дождь со снегом в Краснодаре будет минимум до 15:00. Температура воздуха в городе +2 ℃, однако ощущается как — 3 ℃.
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Напомним, первый снег на Кубани выпал утром 18 ноября. Подборку фото и видео из соцсетей можно посмотреть здесь. На следующий день крупные хлопья засыпали впервые в 2020 году поселок Красная Поляна в Сочи.
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