В Краснодаре выпал первый снег. Портал Юга.ру собрал видео из разных районов города

В Краснодаре днем 22 ноября выпал первый снег в 2020 году

Как писали Юга.ру, синоптики обещали в выходные на Кубани снег, дождь и гололед. Днем в воскресенье в отдельных районах края прогнозировались сильные осадки, налипание мокрого снега, а также ветер 4-9 м/с.

В муниципалитетах Кубани 22 ноября около 12:00 начался снег. В Краснодаре он выпал в этом году впервые. Горожане наблюдали природное явление во всех точках города.

Сотрудникам редакции Юга.ру удалось заснять на видео первый снег в центральной части Краснодара, на улице Российской, Ставропольской, в микрорайонах Юбилейный, Пашковском и Дубинке, а также поселке Российском. Кроме того, крупные хлопья снега наблюдались в станице Убинской Северского района.