В Адыгее ВИЧ-инфицированными стали выдавать лекарства с запасом

Адыгея

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Адыгейский республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД в мае внедрил новые формы работы с ВИЧ-инфицированными

Новые меры ввели в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции и введением ограничительных мероприятий. Теперь антиретровирусные препараты ВИЧ-инфицированным выдаются с 30-дневным и 90-дневным запасом. Это позволяет сократить частоту посещений ВИЧ-инфицированными Центра и обеспечивает непрерывность их лечения во время вспышки COVID-19.

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Как сообщила порталу Юга.ру главврач центра Адыгейского республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Мартьянова, в целом лекарственных препаратов хватает, есть необходимый запас для обеспечения лекарствами всех состоящих на учете в центре. 

Ддля пациентов с ВИЧ-инфекцией организованы дистанционные консультации по телефону 8 (8772) 52-32-86 в рабочие дни с 8:00 до 15:00.

За весь период наблюдения, с 1997 года, на территории Адыгеи зарегистрировано 1 тыс. 278 ВИЧ-инфицированных. За четыре месяца 2020 года выявлено 24 новых случая ВИЧ-инфекции. С 1997 года по разным причинам умерли 341 ВИЧ-инфицированных, в том числе 10 человек в I квартале 2020 года.

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