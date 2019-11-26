В Адыгее с начала года на 9% увеличилось число новых случаев ВИЧ-инфекции

По данным Адыгейского республиканского центра профилактики СПИДа, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 111 новых случаев ВИЧ-инфекции, за аналогичный период 2018 года — 102 случая. Заболеваемость за 9 месяцев на 8,9% превышает показатель заболеваемости за тот же период 2018 года и составляет в 2019 году 24,4 случая на 100 тыс. населения республики.

«В этом году у ВИЧ–инфицированных женщин родилось восемь детей. За все годы [с 1997 года] — 149 детей, сняты с диспансерного учета 104 ребенка как здоровые, 35 детей находятся на диспансерном наблюдении, восемь детей находятся на учете с диагнозом "ВИЧ-инфекция"», — отметили в Адыгейском республиканском центре профилактики СПИДа.

За весь период наблюдения с 1997 года по 30 сентября текущего года зарегистрировано 1233 случая заражения ВИЧ среди жителей Адыгеи. Умерло 320 человек, в том числе в текущем году — 21 человек.

Для своевременного выявления инфекции минздрав Адыгеи намерен расширить охват жителей республики тестированием. Так, с 25 ноября по 10 декабря во время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» особое внимание будет направлено на предоставление бесплатного анонимного тестирования.

Сдать анализы можно будет в поликлиниках по месту жительства или Адыгейском республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом. Для консультирования граждан работает телефон доверия 8(8772)52-10-51, отметили в минздраве.