В Краснодаре после жалоб горожан на мусор его сложили в гаражи и замуровали
Жильцы ЖК на улице Круговой в Краснодаре рассказали порталу Юга.ру про стихийную свалку, которую вместо вывоза замуровали в гаражах
В Краснодаре рядом с новым жилым комплексом на улице Круговой, 4 находятся старые заброшенные гаражи, вокруг которых образовалась стихийная свалка. Жильцы многоэтажек в октябре пожаловались в администрацию Прикубанского округа. Там 16 октября ответили, что специалисты осмотрели временные сооружения (одноэтажные панельные постройки) и не смогли установить их собственника, поэтому направили письмо в мэрию Краснодара.
«В целях недопущения самовольного занятия земельного участка или использования его без оформленных в установленном порядке земельной и правовой документации, специалистами администрации направлено письмо в управление муниципального контроля администрации Краснодара с просьбой провести проверку», — говорится в ответе замглавы администрации Прикубанского округа Краснодара Александра Семёнова (есть в распоряжении редакции).
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Также жильцы пожаловались в прокуратуру округа, однако оттуда жалобу перенаправили снова в окружную администрацию, а также в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в Краснодарском крае.
6 ноября власти округа прислали дополнительный ответ на жалобу в прокуратуру. Специалисты снова побывали на месте свалки, и на этот раз они установили, что постройки находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии из-за бытового мусора. Однако так как это частная собственность, мэрия не может навести там порядок — это будет нарушением бюджетного законодательства. В адрес собственника направили письмо с требованием в кратчайшие сроки навести порядок. Жильцов пообещали дополнительно проинформировать о принятых мерах, но к 1 декабря этого еще не произошло.
Накануне в соцсетях появились фотографии «Газели», которая приехала к свалке на улице Круговой. Работники рассказали жильцам, что они от администрации. Вместо того, чтобы вывезти мусор, его сложили в пустые гаражи и замуровали листами металлопрофиля.
«Чтобы он там гнил? Кормил и без того огромное количество грызунов? Или для чего? Мусорка осталась, только теперь ее не видно», — возмутились жильцы многоэтажки.
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Портал Юга.ру обратился в пресс-службу мэрии Краснодара. Там не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и сообщили, что запросили информацию у администрации Прикубанского округа округа и департамента городского хозяйства. Отметим, что в ответе от 16 октября говорилось, что власти округа уже обращались за помощью в управление городской мэрии.
Кроме того, по словам жильцов, они направляли просьбу о помощи застройщику ЖК — строительной компании «ЕкатеринодарИнвест-Строй». Однако и там людям ничем не смогли помочь, так как территория принадлежит третьим лицам.
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