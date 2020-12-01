В горах Адыгеи создадут два новых поста для охраны лесного фонда и животных

В декабре 2020 года в горной части Адыгеи власти республики планируют создать два новых поста

Они появятся на приграничной с Кавказским биосферным заповедником территории для усиления охраны уникальной природной зоны региона, сообщил 30 ноября порталу Юга.ру руководитель управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов. По его словам, один пост появится в районе реки Киша, другой — за селом Новопрохладным. Свою работу они начнут до Нового года, чтобы предотвратить незаконную рубку елок.

Это совместный проект властей республики, заповедника и охотничьих хозяйств. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и директор заповедника Сергей Шевелев рассказали, что совместные охранные мероприятия по защите леса будут долгосрочными.

Основную часть охранных функций — круглосуточное дежурство на постах и контроль за обстановкой на прилегающей территории, — взял на себя Кавказский заповедник. Республиканские власти будут обеспечивать оборудование постов и установку шлагбаумов.

«Нами ранее были закуплены вагончики для оборудования постов. Их мы передадим для оборудования охранных постов. Также установим шлагбаум и выделим людей для несения дежурства. Посты должны заработать в ближайшее время, чтобы защитить республиканский лес от незаконных вырубок хвойных пород перед новогодними праздниками», — рассказал Кумпилов.

Посты создадут для защиты лесных насаждений, животного мира, а также против браконьерства и нарушений лесного законодательства. Они дополнят деятельность заповедника, инспекторы которого круглогодично работают на трех кордонах: Киша, Лагерный и Гузерипль, уточнили Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.