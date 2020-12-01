В горах Адыгеи создадут два новых поста для охраны лесного фонда и животных
В декабре 2020 года в горной части Адыгеи власти республики планируют создать два новых поста
Они появятся на приграничной с Кавказским биосферным заповедником территории для усиления охраны уникальной природной зоны региона, сообщил 30 ноября порталу Юга.ру руководитель управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов. По его словам, один пост появится в районе реки Киша, другой — за селом Новопрохладным. Свою работу они начнут до Нового года, чтобы предотвратить незаконную рубку елок.
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Это совместный проект властей республики, заповедника и охотничьих хозяйств. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и директор заповедника Сергей Шевелев рассказали, что совместные охранные мероприятия по защите леса будут долгосрочными.
Основную часть охранных функций — круглосуточное дежурство на постах и контроль за обстановкой на прилегающей территории, — взял на себя Кавказский заповедник. Республиканские власти будут обеспечивать оборудование постов и установку шлагбаумов.
«Нами ранее были закуплены вагончики для оборудования постов. Их мы передадим для оборудования охранных постов. Также установим шлагбаум и выделим людей для несения дежурства. Посты должны заработать в ближайшее время, чтобы защитить республиканский лес от незаконных вырубок хвойных пород перед новогодними праздниками», — рассказал Кумпилов.
Посты создадут для защиты лесных насаждений, животного мира, а также против браконьерства и нарушений лесного законодательства. Они дополнят деятельность заповедника, инспекторы которого круглогодично работают на трех кордонах: Киша, Лагерный и Гузерипль, уточнили Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.
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По словам директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева, пост в районе горы Гола, ведущий к кордону Киша — очень выгодная позиция, так как с нее можно контролировать очень большую территорию. Кроме того, у проезжающих машин нет альтернативного пути, и на этом участке есть устойчивая мобильная и радиосвязь.
Дополнительный пост в районе села Новопрохладного также позволит контролировать доступ на лесную территорию заповедника. За незаконный сбор оленьих рогов там неоднократно выписывали административные протоколы.
Планируется, что охранные мероприятия начнутся уже в начале декабря. При этом посты уберут после того, как дороги из-за глубокого снега станут непригодными для проезда техники. А весной дополнительная охрана возобновится.
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