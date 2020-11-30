Сотрудники аэропорта Сочи обматерили пса в переноске, а затем начали передразнивать его лаем

В аэропорту Сочи камера в переноске с собакой 29 ноября сняла, как сотрудники издевались над биглем

Жительница Санкт-Петербурга завела своему биглю по кличке Храпо аккаунт в инстаграме. Пес снимается для телевидения, рисует, катается на скейте, сапе и лошадях. Недавно он с хозяйкой отдыхал в Сочи, а на обратном пути женщина установила в переноску с животным телефон с включенной камерой, потому что это был его первый полет.

«Мы попрощались с Харпо, я оставила ему вкусняшку, он спокойно начал ее грызть. Когда его спустили вниз, грузчики Сочинского аэропорта начали провоцировать его, дразнить и грубо обзывать. Харпо стал нервничать и начал лаять», — написала хозяйка животного в инстаграме.

Она отметила, что собаки итак испытывают стресс при полете, а такое отношение сотрудников аэропорта его удваивают.

«Как минимум буду добиваться увольнения данного сотрудника. В идеале хотелось бы, чтобы были онлайн камеры, чтобы каждый владелец видел, что происходит с их питомцем», — добавила женщина.