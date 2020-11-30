Сотрудники аэропорта Сочи обматерили пса в переноске, а затем начали передразнивать его лаем

Краснодарский край

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В аэропорту Сочи камера в переноске с собакой 29 ноября сняла, как сотрудники издевались над биглем

Жительница Санкт-Петербурга завела своему биглю по кличке Храпо аккаунт в инстаграме. Пес снимается для телевидения, рисует, катается на скейте, сапе и лошадях. Недавно он с хозяйкой отдыхал в Сочи, а на обратном пути женщина установила в переноску с животным телефон с включенной камерой, потому что это был его первый полет.

«Мы попрощались с Харпо, я оставила ему вкусняшку, он спокойно начал ее грызть. Когда его спустили вниз, грузчики Сочинского аэропорта начали провоцировать его, дразнить и грубо обзывать. Харпо стал нервничать и начал лаять», — написала хозяйка животного в инстаграме.

Она отметила, что собаки итак испытывают стресс при полете, а такое отношение сотрудников аэропорта его удваивают.

«Как минимум буду добиваться увольнения данного сотрудника. В идеале хотелось бы, чтобы были онлайн камеры, чтобы каждый владелец видел, что происходит с их питомцем», — добавила женщина.

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В пресс-службе Международного аэропорта Краснодар порталу Юга.ру сообщили, что провели служебную проверку по факту некорректного поведения сотрудника. Выяснилось, что работник во время пребывания собаки в багажном отделении позволил себе неподобающее поведение в отношении домашнего питомца.

«Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Мы приносим свои извинения владельцу собаки», — рассказали в пресс-службе.

К сотруднику применят дисциплинарное взыскание. Также в аэропорту решили провести тренинг с кинологом и всеми работниками грузового отделения аэропорта. При этом в пресс-службе обратили внимание, что съемки скрытой камерой владелица пса вела незаконно, так как это запрещено федеральными авиационными правилами.

Как писали Юга.ру, в феврале в аэропорту Сочи уронили и разбили перевозку с собакой при погрузке багажа. Сотрудники замотали ее скотчем и отправили дальше.

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