Число безработных в Краснодаре во время пандемии выросло в 23 раза
30 ноября в мэрии Краснодара обсудили рынок труда в условиях коронавируса
Напомним, о росте количества безработных в мэрии говорили еще в мае. За январь-апрель такой статус получили 6 тыс. 773 человека, что было на 4 тыс. больше, чем за аналогичный период 2019 года. Заместитель директора Центра занятости населения Елизавета Мирошниченко отмечала, что такой безработицы не было с 1996 года.
30 ноября на заседании в мэрии Краснодара заявили, что ситуация на рынке труда остается сложной. В 2019 году уровень безработицы составлял 0,3%, к 1 октября 2020 года — 6,6%. Сейчас официально безработными числятся 37,8 тыс. человек — это почти в 23 раза больше, чем в прошлом году. Также это в 3,3 раза больше того числа вакансий, которые имеются в центре занятости, отметили в пресс-службе мэрии.
По мнению начальника управления экономики Елены Васильченко, увеличение числа безработных связано с двумя факторами: тяжелой коронавирусной ситуацией и упрощением процедур, которые утвердило правительство России, для регистрации граждан в качестве безработных.
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При этом Васильченко считает, что осенью рынок труда стабилизировался. Темпы роста замедлились и остаются «практически без изменений». Если весной отмечали прирост на 2–3% ежемесячно, то в сентябре и октябре динамика практически не изменилась и осталась на уровне 6,6%.
В мэрии отметили негативное влияние коронавируса на экономику: ряд отраслей приостановил работу, отставание есть в строительстве и общепите. Отрицательная динамика по сравнению с 2019 годом отмечалась в розничной торговле и транспорте, но затем она сменилась на прирост.
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