Число безработных в Краснодаре во время пандемии выросло в 23 раза

Напомним, о росте количества безработных в мэрии говорили еще в мае. За январь-апрель такой статус получили 6 тыс. 773 человека, что было на 4 тыс. больше, чем за аналогичный период 2019 года. Заместитель директора Центра занятости населения Елизавета Мирошниченко отмечала , что такой безработицы не было с 1996 года.

30 ноября на заседании в мэрии Краснодара заявили, что ситуация на рынке труда остается сложной. В 2019 году уровень безработицы составлял 0,3%, к 1 октября 2020 года — 6,6%. Сейчас официально безработными числятся 37,8 тыс. человек — это почти в 23 раза больше, чем в прошлом году . Также это в 3,3 раза больше того числа вакансий, которые имеются в центре занятости, отметили в пресс-службе мэрии.

По мнению начальника управления экономики Елены Васильченко, увеличение числа безработных связано с двумя факторами: тяжелой коронавирусной ситуацией и упрощением процедур, которые утвердило правительство России, для регистрации граждан в качестве безработных.