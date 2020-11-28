Восемь человек с COVID-19 умерли в пяти больницах Кубани

В Краснодарском крае к 28 ноября число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 587

Напомним, в Краснодарском крае к 28 ноября коронавирус официально диагностировали у 21 тыс. 751 человек, умерли 587 пациентов. За последние сутки в регионе выявили 178 зараженных и 8 смертей. Летальные случаи зафиксировали в больницах Новороссийска, Краснодара, Сочи, Усть-Лабинского и Тихорецкого районов.

Жителя Кавказского района госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ , где анализ на COVID-19 дал положительный результат. Из-за ухудшения самочувствия 68-летнего пациента подключили к ИВЛ, но спасти его не удалось. Он также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонией и сахарным диабетом.