Восемь человек с COVID-19 умерли в пяти больницах Кубани
В Краснодарском крае к 28 ноября число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 587
Напомним, в Краснодарском крае к 28 ноября коронавирус официально диагностировали у 21 тыс. 751 человек, умерли 587 пациентов. За последние сутки в регионе выявили 178 зараженных и 8 смертей. Летальные случаи зафиксировали в больницах Новороссийска, Краснодара, Сочи, Усть-Лабинского и Тихорецкого районов.
Жителя Кавказского района госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ, где анализ на COVID-19 дал положительный результат. Из-за ухудшения самочувствия 68-летнего пациента подключили к ИВЛ, но спасти его не удалось. Он также страдал ишемической болезнью сердца, гипертонией и сахарным диабетом.
Второй летальный случай зафиксировали в Усть-Лабинской ЦРБ, куда госпитализировали 51-летнюю жительницу Кореновского района с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. У нее была гипертония и сахарный диабет, спасти ее не удалось.
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В инфекционной больнице №3 Новороссийска скончались два человека с подтвержденным коронавирусом — 50-летняя местная жительница и 66-летний житель Геленджика. Пациентов госпитализировали с двусторонней пневмонией и подключили к аппаратам ИВЛ. Мужчина также страдал гипертонией, а женщина — сахарным диабетом.
В Краснодаре умерли два пациента. Местные жители поступили в Краевую клиническую больницу № 1 и № 2 с двусторонней пневмонией и положительным анализом на COVID-19. 62-летнюю женщину подключили к ЭКМО, у нее также были доброкачественное новообразование прямой кишки и гипертония. У 65-летнего мужчины — ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.
82-летняя и 74-летняя местные жительницы скончались в инфекционной больнице № 2 Сочи. Пациенток госпитализированы с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией. Более пожилую женщину подключили к ИВЛ, она также страдала ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. У второй пациентки были сахарный диабет и хроническая почечная недостаточность, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края
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