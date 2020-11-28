На Кубани за сутки зафиксировали рекордное число заболевших и умерших c COVID-19

В Краснодарском крае к 28 ноября коронавирус официально диагностировали у 21 тыс. 751 человека

Всего за сутки в России выявили 27,1 тыс. больных COVID-19 в 85 регионах, 510 человек умерли. Больше всего зараженных в Москве (7 тыс. 320), Санкт-Петербурге (3 тыс. 695) и Московской области (1 тыс. 65). На юге лидерами остаются Ростовская область (320), Крым (229), Ставропольский край (227), Краснодарский край (178) , Дагестан (106), Чечня (104), Кабардино-Балкария (92), Карачаево-Черкесия (87), Адыгея (86), Ингушетия (79), Северная Осетия (78) и Севастополь (62). Таким образом, всего за период пандемии в России выявили 2 млн 242 тыс. 633 инфицированных. Умерло 39 тыс. 68 человек.

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В оперштабе Кубани рассказали, что среди 178 заболевших 80 мужчин и 98 женщин в возрасте от 5 до 89 лет. В Краснодаре выявили 55 случаев , в Курганинском районе — 11, в остальном случаи распределились так: 10 — в Лабинском районе;

по 9 — в Горячем Ключе и Анапе;

8 — в Абинском районе;

По 7 — в Сочи, Северском и Белореченском районах;

6 — в Выселковском;

по 5 — в Усть-Лабинском, Крымском и Туапсинском районах;

по 4 — в Ейском, Мостовском, Темрюкском и Тихорецком районах;

по 2 — в Крыловском, Апшеронском, Гулькевичском, Щербиновском районах;

по 1 — в Динском, Каневском, Ленинградском, Новопокровском и Короневском районах, а также в Новороссийске.