На Кубани за сутки зафиксировали рекордное число заболевших и умерших c COVID-19
В Краснодарском крае к 28 ноября коронавирус официально диагностировали у 21 тыс. 751 человека
Всего за сутки в России выявили 27,1 тыс. больных COVID-19 в 85 регионах, 510 человек умерли. Больше всего зараженных в Москве (7 тыс. 320), Санкт-Петербурге (3 тыс. 695) и Московской области (1 тыс. 65). На юге лидерами остаются Ростовская область (320), Крым (229), Ставропольский край (227), Краснодарский край (178), Дагестан (106), Чечня (104), Кабардино-Балкария (92), Карачаево-Черкесия (87), Адыгея (86), Ингушетия (79), Северная Осетия (78) и Севастополь (62).
Таким образом, всего за период пандемии в России выявили 2 млн 242 тыс. 633 инфицированных. Умерло 39 тыс. 68 человек.
В оперштабе Кубани рассказали, что среди 178 заболевших 80 мужчин и 98 женщин в возрасте от 5 до 89 лет. В Краснодаре выявили 55 случаев, в Курганинском районе — 11, в остальном случаи распределились так:
- 10 — в Лабинском районе;
- по 9 — в Горячем Ключе и Анапе;
- 8 — в Абинском районе;
- По 7 — в Сочи, Северском и Белореченском районах;
- 6 — в Выселковском;
- по 5 — в Усть-Лабинском, Крымском и Туапсинском районах;
- по 4 — в Ейском, Мостовском, Темрюкском и Тихорецком районах;
- по 2 — в Крыловском, Апшеронском, Гулькевичском, Щербиновском районах;
- по 1 — в Динском, Каневском, Ленинградском, Новопокровском и Короневском районах, а также в Новороссийске.
Всего в регионе с начала пандемии коронавируса его нашли у 21 тыс. 751 человека. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 383,2. Краевые лаборатории провели 1 млн 694 тыс. 658 исследований.
Выздоровели 14 тыс. 736 человек (+135), умерли 587 пациентов (+8). В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 47 больных, еще 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В медицинские организации края с подозрением на коронавирус за весь период обратились 95 тыс. 108 жителей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 7 тыс. 163 человека.
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