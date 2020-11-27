В «Агрокомплексе» отрицают, что в ДТП с «Газелью» и КамАЗом погибли работники фирмы
СМИ сообщили, что в ДТП, которое случилось утром 27 ноября в Выселковском районе, погибли и пострадали работники АО «Агрокомплекс». В компании отрицают эту информацию
Напомним, утром 27 ноября на дороге Выселки — Кирпильская «Газель» при развороте столкнулась по касательной с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В ДТП погибло шесть человек.
Как уточнили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю, пять человек от полученных трамв скончались на месте, трое пострадавших были госпитализированы. Одна из них умерла в машине скорой помощи.
Прокуратура и следственный комитет начали проверку. Выяснилось, что «Газель» не предназначена для пассажирских перевозок, однако там ехали не менее 15 работников. На фотографиях пресс-службы МЧС Кубани видно, что в кузове «Газели» стояла незакрепленная деревянная лавочка.
Позже «Интерфакс-Юг» со ссылкой на ГИБДД РФ сообщил, что в ДТП погибли и пострадали работники АО «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачёва.
В пресс-службе «Агрокомплекса» порталу Юга.ру заявили, что это ложная информация, и заверили, что сотрудников компании среди участников ДТП не было. Перевозчик также не относится к группе «Агрокомплекса».
Ранее Юга.ру писали, что 26 ноября в Анапе столкнулись два маршрутных автобуса, пострадали оба водителя и пять пассажиров.
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