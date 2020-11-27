Из-за тумана рейс в Краснодар сядет в Ростове, еще три задерживаются

Утром в пятницу в краевом центре образовался густой туман, он наблюдается как минимум с 6:00. Портал Юга.ру узнал у пресс-службы Международного аэропорта Краснодара, как погодные условия повлияли на расписание.

По данным пресс-службы, рейс А4 328, который следовал из Нижнекамска в Краснодар, отправили на аэродром Платов в Ростове-на-Дону. Это произошло в связи с тем, что у командира экипажа нет необходимого метеоминимума [минимальных значений высоты нижней границы облаков и видимости ориентиров, при которых возможна посадка — Юга.ру]. Посадка произойдет по штатному расписанию в 9:20.

Также, по данным табло аэропорта на 9:00, в Краснодаре задерживаются два рейса в Москву — компаний «Аэрофлот» и «Сибирь». Самолеты должны были вылететь в 11:20 и в 11:25, однако отправку перенесли на 12:45 и 11:45 соответственно. Кроме того, задерживается прилет рейса «Аэрофлота» из Москвы, его посадку передвинули с 10:25 на 11:50. Как уточнили в аэропорту Краснодара, такое решение приняла авиакомпания из-за отсутствия метеоминимума у пилотов.