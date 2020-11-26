В Краснодаре с начала 2020 года расселили 4 аварийных дома из 10 запланированных

Власти Краснодара купили квартиры для расселения аварийного общежития на улице Дзержинского и дома на Красноармейской

Напомним, в декабре 2019 года власти Краснодара заявили, что в 2020 году расселят общежитие на улице Дзержинского, 125/8, которое признали аварийным и подлежащим сносу в 2016-м. Мэр города Евгений Первышов признал, что здание опасно для жизни, поэтому нельзя ждать 2024 года, на который первоначально было назначено расселение.

Администрация Краснодара купила 32 квартиры для расселения аварийного общежития. Ключи уже передали 26 семьям, на остальные шесть квартир сейчас регистрируют право муниципальной собственности. Кроме того, в новое жилье переселили две семьи из ветхого дома по улице Красноармейской, 49. Вопрос с жильцами еще одной квартиры решают в судебном порядке. «Новые квартиры, которые муниципалитет предоставил жильцам аварийных домов, уже с готовым ремонтом и отвечают всем современным требованиям. Общежитие по улице Дзержинского в следующем году будет снесено. Дом по улице Красноармейской — объект культурного наследия, в будущем его отреставрируют, после чего администрация города примет решение о дальнейшем использовании здания», — рассказал начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.