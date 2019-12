После обращения к Путину в Краснодаре решили расселить жильцов аварийного общежития на улице Дзержинского

View this post on Instagram

Крик души!!! Возможно так на наш дом обратят внимание!!! Дорогой Владимир Владимирович, на вас одна надежда, потому что власти на местном уровне решить нашу проблему не могут, а только прячут нас!!! Мы боимся за свои жизни!!! Действительно в любой момент может рухнуть здание или загорится проводка, мы здесь мерзнем, мокнем, когда идет дождь, живем без горячей воды... А ведь сроки расселения были установлены - 2016 год!!! Но мы все еще здесь! @krdru @kondratyevvi @pervushov_krd Краснодар, Дзержинского, 125/8 #общежитие#общага#дом#комната#квартира#жилье#развал#ремонт#авария#краснодар#help#жизнь#кубань#погода#аварийный#home#дзержинского#спасибо#2019#администрация#репост#ужас#внимание#помогите#помощь#новости#любовь#россия#безфильтров