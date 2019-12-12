После обращения к Путину в Краснодаре решили расселить жильцов аварийного общежития на улице Дзержинского
Власти Краснодара 12 декабря заявили, что в 2020 году расселят аварийный дом на улице Дзержинского
Техническое состояние литера «А» на Дзержинского, 125/8 признали критическим, жителей необходимо срочно расселить. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, здание опасно для жизни, поэтому нельзя ждать 2024 года, на который сейчас назначено расселение.
«Дом может просто не дожить. Поэтому еще раз внимательно поработали с финансистами, нашли нужные средства в муниципальном бюджете, сократив другие программы. Уже запустили процедуру, чтобы все, кто до сих пор вынуждены жить в этом ужасном доме, в 2020 году могли переехать в новое жилье», — заявил Первышов.
Процедуру подготовки к расселению уже запустили: 30 ноября власти опубликовали сообщение о планируемом изъятии земельного участка под домом. Через 60 дней с момента публикации администрация подготовит соответствующее постановление и начнет работу по расселению. Тем, кто живет в муниципальном жилье, купят благоустроенные квартиры, а собственникам помещений выплатят материальную компенсацию по результатам независимой оценки.
Всего в общежитии 49 помещений, 38 из них находятся в муниципальной собственности. Еще 11 квартир — собственность жильцов.
Напомним, многоквартирный дом на Дзержинского, 125/8 литер «А» принадлежал Министерству обороны России. Его передали муниципалитету уже в аварийном состоянии. В 2016 году здание признали подлежащим сносу. В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что это не первый случай, когда ведомства отказываются содержать свои здания и передают их муниципалитету, увеличивая нагрузку на местный бюджет. Аналогичная ситуация происходит сейчас с общежитием на улице 1-го Мая.
В конце ноября жители аварийного общежития вывесили баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
«Путин, помоги, аварийный дом может рухнуть с живыми людьми!», — говорилось на баннере.
После этого власти Краснодара обратили внимание на дом и заявили, что расселение общежития включено в адресный перечень краевой программы и запланировано на 2024 год. При этом в мэрии признали, что дом находится в очень плохом состоянии.
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Крик души!!! Возможно так на наш дом обратят внимание!!! Дорогой Владимир Владимирович, на вас одна надежда, потому что власти на местном уровне решить нашу проблему не могут, а только прячут нас!!! Мы боимся за свои жизни!!! Действительно в любой момент может рухнуть здание или загорится проводка, мы здесь мерзнем, мокнем, когда идет дождь, живем без горячей воды... А ведь сроки расселения были установлены - 2016 год!!! Но мы все еще здесь! @krdru @kondratyevvi @pervushov_krd Краснодар, Дзержинского, 125/8 #общежитие#общага#дом#комната#квартира#жилье#развал#ремонт#авария#краснодар#help#жизнь#кубань#погода#аварийный#home#дзержинского#спасибо#2019#администрация#репост#ужас#внимание#помогите#помощь#новости#любовь#россия#безфильтров
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