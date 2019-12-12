После обращения к Путину в Краснодаре решили расселить жильцов аварийного общежития на улице Дзержинского

Техническое состояние литера «А» на Дзержинского, 125/8 признали критическим, жителей необходимо срочно расселить. По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, здание опасно для жизни, поэтому нельзя ждать 2024 года, на который сейчас назначено расселение.



«Дом может просто не дожить. Поэтому еще раз внимательно поработали с финансистами, нашли нужные средства в муниципальном бюджете, сократив другие программы. Уже запустили процедуру, чтобы все, кто до сих пор вынуждены жить в этом ужасном доме, в 2020 году могли переехать в новое жилье», — заявил Первышов.

Процедуру подготовки к расселению уже запустили: 30 ноября власти опубликовали сообщение о планируемом изъятии земельного участка под домом. Через 60 дней с момента публикации администрация подготовит соответствующее постановление и начнет работу по расселению. Тем, кто живет в муниципальном жилье, купят благоустроенные квартиры, а собственникам помещений выплатят материальную компенсацию по результатам независимой оценки.

Всего в общежитии 49 помещений, 38 из них находятся в муниципальной собственности. Еще 11 квартир — собственность жильцов.