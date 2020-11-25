На Кубани обещают потепление до 15 °C

26, 27 и 28 ноября в Краснодарском крае ожидается повышение температуры воздуха, а дождливая погода сменится на солнечную

В ночь на 26 ноября в Краснодарском крае ожидается -1...+4 °C, в предгорьях -1...-6 °C, на Черноморском побережье — 1-6 °C. Днем 26 ноября в регионе будет 1-6 °C, в курортных городах — 6-11 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди и мокрый снег. Ночью и утром возможно налипание мокрого снега, туман и гололед. Ветер 4-9 м/с, порывы до 9-14 м/с.

По данным кубанского гидрометцентра, ночью 27 и 28 ноября в регионе в ночное время будет холодать до -3...+2 °C, в юго-восточных предгорных районах — до -7 °C. Днем в пятницу столбики термометров покажут 6-11 °C, в субботу — 8-13 °C. На Черноморском побережье воздух прогреется до 15 °C.

В целом по краю во второй половине рабочей недели будет облачно, возможны незначительные осадки в пятницу, однако затем установится сухая погода. Ветер 4-9 м/с, 28 ноября на участке от Анапы до Геленджика местами порывы могут достигать 12-14 м/с.